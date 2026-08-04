 SUA, aproape să rămână fără rachete cu rază lungă de acțiune și înaltă precizie din cauza războiului cu Iranul
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SUA, aproape să rămână fără rachete cu rază lungă de acțiune și înaltă precizie din cauza războiului cu Iranul

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Armata americană duce lipsă de rachete cu rază lungă de acțiune și înaltă precizie. SUA și-a folosit „aproape toate” armele pe care le-a avut la dispoziție în cele cinci luni de război împotriva Iranului. Experții se arată îngrijorați.

Donald Trump. Foto: AFP
Donald Trump. Foto: AFP

Astfel, apar îngrijorări cu privire la pregătirea armatei americane pentru viitoare conflicte. Acestea sunt cunoscute sub numele de Army Tactical Missile Systems (ATACMS) și Precision Strike Missiles (PrSM), iar trei persoane familiarizate spun că SUA le-a folosit pe „aproape toate”, conform Reuters.

SUA rămâne fără arme

Munițiile cu rază lungă de acțiune reprezintă o parte importantă a arsenalului militar, permițând lovituri precise de la o distanță sigură. ATACMS furnizate de SUA au jucat un rol cheie în războiul din Ucraina, permițând forțelor ucrainene să atace ținte din interiorul Rusiei. PrSM este o generație mai nouă, mai avansată, care va înlocui ATACMS, care au o rază de acțiune mai scurtă.

Analiștii spun că astfel de arme, care costă peste 1 milion de dolari fiecare, ar fi importante în orice conflict cu China. Sursele au refuzat să precizeze câte muniții din fiecare categorie au mai rămas în SUA, relatează sursa menționată.

Pe măsură ce războiul cu Iranul se prelungește, cele trei surse și-au exprimat îngrijorarea cu privire la scăderea stocurilor de rachete, ce ar putea limita SUA în descurajarea adversarilor precum Rusia și China.

În același timp, o a patra sursă familiarizată cu situația susține că deși Comandamentul Central, care supraveghează forțele americane din Orientul Mijlociu, aproape că a epuizat rachetele terestre pe care le avea înainte de începerea războiului, a reușit să își refacă stocurile folosind proviziile militare americane din alte părți ale lumii.

Răspunsul lui Donald Trump

Casa Albă a fost solicitată să răspundă la aceste chestiuni, astfel că a transmis o declarație din partea președintelui Donald Trump în care afirma că SUA  dețin „mult mai multe muniții decât oricine din lume” și „mult mai multe decât avem nevoie”.

„Companiile noastre de apărare produc, în acest moment, mai multe muniții decât au produs vreodată, pe lângă faptul că își extind fabricile și echipamentele la niveluri record”, a declarat Trump.

Analiștii sunt de acord că anumite muniții, inclusiv obuze de artilerie și mai multe tipuri de rachete, sunt produse la niveluri record, dar avertizează că stocurile ar putea fi mult inferioare celor necesare pentru un război prelungit.

„Armata americană este cea mai puternică din lume și are tot ce îi trebuie pentru a executa acțiuni la momentul și locul ales de președinte. Am executat cu succes multiple operațiuni în cadrul comandamentelor combatante, asigurându-ne în același timp că armata americană posedă un arsenal complex de capabilități pentru a ne proteja poporul și interesele”, a declarat purtătorul de cuvânt al Pentagonului, Sean Parnell.

Liderii militari l-au avertizat pe Trump

Liderii militari l-au avertizat pe președinte timp de săptămâni întregi că stocurile de arme defensive, inclusiv interceptoare Patriot care sunt eficiente împotriva rachetelor balistice, sunt în scădere, au declarat două dintre surse pentru publicația menționată.

În urmă cu aproape o săptămână mai multe instituții media au relatat că Trump a decis să nu lanseze o altă ofensivă masivă împotriva Iranului deoarece consilierii săi militari au avertizat cu privire la stoc. Pe de altă parte, un oficial contrazice aceste relatări și susține că Trump a avut alte motive, alegând să nu continue cu un alt atac din cauza presiunilor din partea statelor din Golf.

Și armele defensive sunt tot mai puține

Centrul pentru Studii Strategice și Internaționale (CSIS) a publicat recent un raport care estimează că în perioada februarie - iulie au fost folosite 65% din interceptoarele Patriot, iar numărul de interceptoare de rachete balistice THAAD din stocurile SUA a fost cu cel puțin 38% mai mic decât la începutul războiului.

Patriot și THAAD sunt sisteme care detectează și distrug rachetele care sosesc și se numără printre cele mai eficiente din arsenalul țării. SUA au consumat, de asemenea, puțin mai puțin de jumătate din rezerva globală de rachete de croazieră Tomahawk, care sunt lansate în general de pe nave, de la începutul războiului, a mai spus una dintre surse.

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