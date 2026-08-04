 O țară și-a schimbat oficial numele după mai bine de 50 de ani. Ce a dus la această decizie
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O țară și-a schimbat oficial numele după mai bine de 50 de ani. Ce a dus la această decizie

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Nauru, una dintre cele mai mici țări din lume, și-a schimbat oficial denumirea și va fi cunoscută de acum înainte drept Republica Naoero. Autoritățile au explicat că decizia are rolul de a readuce în prim-plan numele tradițional al statului și de a pune în valoare patrimoniul, limba și identitatea națională.

Insula Naoero / Foto: shutterstock
Insula Naoero / Foto: shutterstock

Schimbarea vine după mai bine de jumătate de secol de la obținerea independenței și marchează, potrivit liderilor țării, începutul unei noi etape pentru mica națiune din sudul Oceanului Pacific, scrie UNN.

De ce a renunțat Nauru la numele folosit până acum

Potrivit autorităților, denumirea „Nauru” a fost folosită la nivel internațional deoarece varianta tradițională era considerată dificil de pronunțat pentru străini. Guvernul susține că aceasta a fost adoptată din motive de comoditate și nu ca o alegere conștientă a populației.

Noua denumire oficială este Republica Naoero, iar locuitorii vor fi numiți „Dei-Naoero”, în loc de „nauruani”. Totodată, codul internațional al țării va fi modificat din NRU în NRO.

În timp ce denumirea „Nauru” era pronunțată, în general, „Now-roo”, noul nume „Naoero” se pronunță „Now-ero”.

Președintele David Adeang a declarat încă din luna ianuarie, când a prezentat inițiativa în Parlament, că schimbarea urmărește să onoreze mai bine moștenirea, limba și identitatea națională.

Amendamentul constituțional a fost aprobat de parlamentari în cele două voturi necesare, iar ulterior autoritățile au anunțat că schimbarea este oficială.

O decizie fără referendum

Inițial, președintele David Adeang anunțase organizarea unui referendum pentru confirmarea schimbării denumirii țării.

Ulterior, guvernul a precizat că, în urma unor discuții ample, parlamentarii au decis că un astfel de vot nu mai este necesar.

Potrivit comunicatului oficial, denumirea „Naoero” nu a dispărut niciodată din identitatea națională.

„Deși un referendum are rolul de a determina voința poporului, denumirea de Naoero nu a dispărut niciodată, ci a așteptat doar să fie acceptată pe deplin”, au transmis autoritățile.

Guvernul a explicat că numele este deja prezent pe stema națională, este folosit în comunitate și este permis de Constituție.

Totodată, schimbarea va duce la redenumirea aeronavelor și navelor înregistrate în această țară, iar autoritățile au solicitat statelor și organizațiilor internaționale să utilizeze noua denumire.

Pe site-ul Organizației Națiunilor Unite, statul figurează deja sub numele de Naoero, după ce solicitarea oficială a fost transmisă încă din luna iunie. De asemenea, ministerele de externe ale Australiei și Noii Zeelande, precum și ambasadele Statelor Unite și Chinei din regiune folosesc deja noua denumire pe site-urile lor.

Una dintre cele mai mici țări din lume

Cu aproximativ 12.000 de locuitori, Naoero este a treia cea mai mică țară din lume după populație, fiind depășită doar de Tuvalu și Orașul Vatican.

Atolul de corali a fost colonizat inițial de Germania și administrat ulterior de Australia, înainte de a deveni republică independentă în anul 1968.

Țara a cunoscut o perioadă de prosperitate în anii 1970, datorită exploatării fosfaților. După declinul acestei industrii, însă, economia a intrat într-o perioadă dificilă, iar în anii 1990 statul s-a confruntat cu riscul colapsului economic.

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