 Cum a început povestea de iubire dintre Irinel Columbeanu și Romanița Ivan. Creatoarea de modă, sprijin pentru el în azil: „Îl ajut, este o normalitate”
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Vedete internaționaleVedete româneștiInterviurile Click!Paparazzii Click!
scroll right

Cum a început povestea de iubire dintre Irinel Columbeanu și Romanița Ivan. Creatoarea de modă, sprijin pentru el în azil: „Îl ajut, este o normalitate”

Ultima actualizare:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Creatoarea de modă Romanița Ivan a vorbit în exclusivitate pentru emisiunea „Online Story by Cornelia Ionescu” despre povestea sa scurtă de iubire cu Irinel Columbeanu, dar și despre prietenia și respectul care a rămas după despărțire.

Cum a început povestea de iubire dintre Irinel Columbeanu și Romanița Ivan.
Cum a început povestea de iubire dintre Irinel Columbeanu și Romanița Ivan.

Cum s-au cunoscut cei doi

În cadrul interviului acordat pentru emisiunea Corneliei Ionescu, Romanița Iovan a vorbit despre începuturile poveștii de dragoste cu Irinel Columbeanu, care a început înainte de Revoluție, dezvăluind detalii mai puțin cunoscute de public. Ea a explicat că relația lor, ca parteneri, a fost una scurtă, dar de impact:

Noi am avut o relație foarte scurtă ca parteneri, iubiți să zic așa. Cred că trei ani maxim. Eram model, el m-a văzut pe podium și țin minte că a venit la noi. A vorbit cu o prietenă care era și model și voia să-mi facă cunoștință cu el. Eu ziceam că nu am timp, că nu am chef. A durat ceva vreme, câteva luni tatonarea asta”, a povestit Romanița Iovan. „Până la urmă ne-a luat pe amândouă și ne-a dus la restaurant. A fost o chestie foarte inteligentă din partea lui”.

Creatoarea de modă a demontat și zvonurile despre cadourile scumpe pe care le-ar fi primit de la Irinel Columbeanu.

„Îmi aduc aminte că atunci când eram în mașină la el, un Oltcit, ca să ne înțelegem, că lumea visează cai verzi pe pereți, deci nu avea nimeni nimic. Lumea zice că mi-a dat daruri, nu aș fi refuzat dacă era așa, dar nu a fost, nu mi-a dat. Nu asta e problema, că poți să primești daruri, dar eu nu am primit. Asta era în 1989, înainte de Revoluție, în martie. Era o petrecere la un restaurant, el s-a dat jos din mașină, ca eu să mă gândesc dacă vreau să cobor și să plec acasă. Și eu am rămas cu colega în mașină, am fost la petrecere. S-au legat treptat lucrurile, dar chiar am avut ce să vorbesc cu el și nu a durat mult relația, dar atât cât a fost a fost bine”, a mai mărturisit Romanița Iovan.

Romanița Iovan și Irinel Columbeanu au rămas apropiați

În ciuda despărțirii și a trecerii timpului, Romanița Iovan și Irinel Columbeanu au rămas în relații foarte bune, creatoarea de modă ajutându-l pe fostul său partener în azil. 

„ E foarte greu de imaginat cum a ajuns acolo și nici nu mi-o explic și nici nu vreau să-l întreb”, a spus ea.„De multe ori mă gândesc la noi ceilalți dacă ni s-ar întâmpla nouă o astfel de situație, dacă am trece ce am face noi. Eu cred că este încă foarte stabil mental. Într-o situație ca asta… nici nu vreau să mă gândesc. De multe ori mă întreb ce am face noi.  Îl ajut de câte ori îmi cere ajutorul. Dacă pot, dacă nu pot nu îl ajut. Mi se pare un lucru normal. Este normalitate”, a mărturisit creatoarea de modă.

Romanița Iovan a mai povestit că după Revoluție a călătorit cu familia lui Irinel Columbeanu în Statele Unite. Creatoarea de modă este fericită că deși povestea lor de dragoste s-a terminat demult, prietenia lor este una „veșnică”, ceea ce consideră că este o raritate între persoanele de sex opus.

„ E foarte greu să rămâi prieten cu o persoană de sex opus după ce te-ai despărțit. Asta ține mult de caracter. Da, puțin timp de relație personală, dar s-a transformat într-o prietenie veșnică”, a declarat Romanița Iovan.

Ghid de cumpărături

banner jasmine hill png
#Exclusiv Click!
Românca Iasmina, abandonată cu copiii în România de americanul Bradford Hill! De ce a fugit milionarul de urgență în SUA Vedete românești
Monica Anghel și fiul ei , Aviv, cel mai frumos duet la un festival de muzică de la Oradea
#Exclusiv Click!
Monica Anghel și fiul ei, Aviv, cel mai frumos duet la un festival de muzică de la Oradea Vedete românești
image
#Analize Adevărul
Țara în care românii au cele mai mari salarii. Aproape jumătate câștigă peste 3.000 de euro pe lună adevarul.ro
image
#Analize Adevărul
Scandal înainte de lansarea „Casa Verde Baterii”. Cum ar fi fost umflate prețurile bateriilor prin REPowerEU. Ce spun firmele autorizate adevarul.ro

Parteneri

image
Transfer tare pentru Craiova! Înlocuitorul lui Badelj este un fundaș internațional camerunez. Exclusiv www.fanatik.ro
image
Se caută de urgenţă electricieni şi zidari. Ţara în care se plătesc salarii şi de 7.000 de euro observatornews.ro
image
Fostul șef de la Investigații Criminale, Dacian Vonu, a fost găsit după două zile de dispariţie www.antena3.ro
image
Rusia acuză România că folosește portul Giurgiulești pentru a acorda sprijin militar Ucrainei www.gandul.ro
image
Cum a aflat, de fapt, Alina Pușcău că are cancer. Mărturia făcută chiar din salonul de tratament: „Am vrut să fac niște genuflexiuni și a început să mă înțepe sânul” www.wowbiz.ro
image
Alina Pușcău începe astăzi tratamentul. Dezvăluirea dureroasă despre boala cu care se confruntă: „Am intrat în metastază” www.kanald.ro
image
UPDATE Zi decisivă pentru Călin Georgescu! Fostul candidat la prezidențiale află dacă va fi judecat pentru tentativă de lovitură de stat www.stirilekanald.ro
image
Milionarul român care are 9 copii cu 4 femei i-a îndeplinit cel mai mare vis fiului său cel mic! as.ro
image
Ce se întâmplă cu panourile fotovoltaice după 20-25 de ani. Mai produc energie sau trebuie înlocuite playtech.ro
image
Campionatele Europene de înot Paris 2026 LIVE. Șase sportivi, eliminați din cursa pentru medalii dintr-un motiv uluitor! Când intră, de fapt, David Popovici în bazin www.fanatik.ro
image
O influenceră spune că Adreea Sasu e în PERICOL! Trage un semnal de alarmă despre Philip Plein: 'Fugi! Le arată tuturor că ești www.cancan.ro
image
Ce poveste! A înșelat-o ani de zile cu Vica Blochina, care i-a dăruit și un copil, dar ce-a putut să spună acum Victor Pițurcă despre soția lui, Maria, i-a lăsat înmărmuriți pe toți. Preferă să nu vorbească despre viața lui privată, dar acum a dezvăluit, în fața tuturor, fără rezerve, care este, de fapt, situația din familia lui. Nimeni, dar nimeni nu-și imagina că va rosti asemenea cuvinte: ”Soția mea...” www.viva.ro
image
La 2 ani de la superba nuntă, încă un cuplu celebru din România divorțează! Celebrul politician și soția lui și-au spus adio! „Da, este adevărat” www.unica.ro
image
IT-iștii, cândva răsfățații sorții, acum îngroașă rândurile șomerilor. În România, peste 2.500 de posturi tăiate, însă fenomenul... playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Povestea tragică a „celuilalt Prinț William”! Viață strălucitoare i-a fost curmată de un accident mortal okmagazine.ro
image
”Într-o lume perfectă, aș avea două soții!” Declarația surprinzătoare a unui important membru regal okmagazine.ro
image
#Comunismul in România
Tragedia ascunsă de regimul comunist: Avionul Tarom prăbușit în Munții Apuseni, în 1970 historia.ro
image
#Biografii
Cine a fost Maurice Nègre, spionul francez care a sedus-o pe Maria Tănase historia.ro
Design fără titlu (6) png
Răzvan Fodor a mers pentru prima dată la Untold. Ce l-a impresionat cel mai mult: „Trebuie să fii acolo” Vedete românești
banner stela popescu png
#Exclusiv Click!
FotoCum arată vila de la 2 Mai a regretatei Stela Popescu. Cu câți bani cumpărase terenul în 1989 și cine a moștenit proprietatea? Vedete românești
Rod Stewart Foto Shutterstock
Probleme de sănătate pentru Rod Stewart. Ce mesaje a primit de la fani după ce a ajuns la spital Vedete internaționale
Tily Niculae a fost la Untold să-l vadă pe Sting
#Exclusiv Click!
Tily Niculae a fost la Untold să-l vadă pe Sting. De ce spune actrița că nu este un om al festivalurilor Vedete românești
Monica Anghel și fiul ei , Aviv, cel mai frumos duet la un festival de muzică de la Oradea
#Exclusiv Click!
Monica Anghel și fiul ei, Aviv, cel mai frumos duet la un festival de muzică de la Oradea Vedete românești
image png
Alexandra Stan a născut! Artista a devenit mamă pentru prima dată Vedete românești
FotoJet (24) jpg
Iulia Albu, primele impresii după liftingul facial. „Am râs, am plâns” Vedete românești
FotoJet (22) jpg
O creatoare de modă celebră a murit în condiții misterioase pe un iaht. Ce au scos la iveală anchetatorii Vedete internaționale
image
Cine este Matei, băiatul de 10 ani care a urcat pe scenă alături de Nick Cave la Summer Well. „Citește patru ore pe zi” actualitate.net
image
Scandal după concertul Damian & Brothers de la UNTOLD. Cristina Stroe o acuză de rasism pe Delia Antal: „Rădăcinile romilor sunt indiene, nicidecum românești” actualitate.net