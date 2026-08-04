Cum a început povestea de iubire dintre Irinel Columbeanu și Romanița Ivan. Creatoarea de modă, sprijin pentru el în azil: „Îl ajut, este o normalitate”

Creatoarea de modă Romanița Ivan a vorbit în exclusivitate pentru emisiunea „Online Story by Cornelia Ionescu” despre povestea sa scurtă de iubire cu Irinel Columbeanu, dar și despre prietenia și respectul care a rămas după despărțire.

Cum s-au cunoscut cei doi

În cadrul interviului acordat pentru emisiunea Corneliei Ionescu, Romanița Iovan a vorbit despre începuturile poveștii de dragoste cu Irinel Columbeanu, care a început înainte de Revoluție, dezvăluind detalii mai puțin cunoscute de public. Ea a explicat că relația lor, ca parteneri, a fost una scurtă, dar de impact:

„Noi am avut o relație foarte scurtă ca parteneri, iubiți să zic așa. Cred că trei ani maxim. Eram model, el m-a văzut pe podium și țin minte că a venit la noi. A vorbit cu o prietenă care era și model și voia să-mi facă cunoștință cu el. Eu ziceam că nu am timp, că nu am chef. A durat ceva vreme, câteva luni tatonarea asta”, a povestit Romanița Iovan. „Până la urmă ne-a luat pe amândouă și ne-a dus la restaurant. A fost o chestie foarte inteligentă din partea lui”.

Creatoarea de modă a demontat și zvonurile despre cadourile scumpe pe care le-ar fi primit de la Irinel Columbeanu.

„Îmi aduc aminte că atunci când eram în mașină la el, un Oltcit, ca să ne înțelegem, că lumea visează cai verzi pe pereți, deci nu avea nimeni nimic. Lumea zice că mi-a dat daruri, nu aș fi refuzat dacă era așa, dar nu a fost, nu mi-a dat. Nu asta e problema, că poți să primești daruri, dar eu nu am primit. Asta era în 1989, înainte de Revoluție, în martie. Era o petrecere la un restaurant, el s-a dat jos din mașină, ca eu să mă gândesc dacă vreau să cobor și să plec acasă. Și eu am rămas cu colega în mașină, am fost la petrecere. S-au legat treptat lucrurile, dar chiar am avut ce să vorbesc cu el și nu a durat mult relația, dar atât cât a fost a fost bine”, a mai mărturisit Romanița Iovan.

Romanița Iovan și Irinel Columbeanu au rămas apropiați

În ciuda despărțirii și a trecerii timpului, Romanița Iovan și Irinel Columbeanu au rămas în relații foarte bune, creatoarea de modă ajutându-l pe fostul său partener în azil.

„ E foarte greu de imaginat cum a ajuns acolo și nici nu mi-o explic și nici nu vreau să-l întreb”, a spus ea.„De multe ori mă gândesc la noi ceilalți dacă ni s-ar întâmpla nouă o astfel de situație, dacă am trece ce am face noi. Eu cred că este încă foarte stabil mental. Într-o situație ca asta… nici nu vreau să mă gândesc. De multe ori mă întreb ce am face noi. Îl ajut de câte ori îmi cere ajutorul. Dacă pot, dacă nu pot nu îl ajut. Mi se pare un lucru normal. Este normalitate”, a mărturisit creatoarea de modă.

Romanița Iovan a mai povestit că după Revoluție a călătorit cu familia lui Irinel Columbeanu în Statele Unite. Creatoarea de modă este fericită că deși povestea lor de dragoste s-a terminat demult, prietenia lor este una „veșnică”, ceea ce consideră că este o raritate între persoanele de sex opus.

„ E foarte greu să rămâi prieten cu o persoană de sex opus după ce te-ai despărțit. Asta ține mult de caracter. Da, puțin timp de relație personală, dar s-a transformat într-o prietenie veșnică”, a declarat Romanița Iovan.