Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu, vacanță de lux după aniversarea căsniciei. Detaliul din camera de hotel care a atras atenția fanilor

După ce tocmai au aniversat trei ani de la nuntă, Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu au fugit într-o vacanță spectaculoasă, dar nu fără micuțul Tiago. Fotomodelul a publicat imagini de vis cu camera de hotel în care este cazată. Detaliul care atrage atenția.

Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu au parte de o vacanță de vis, într-un resort de lux. Fotomodelul a publicat pe rețelele de socializare imagini cu camera de hotel, dar și cu priveliștea spectaculoasă de care are parte chiar de la balcon. Detaliul care ne-a ieșit în evidență.

Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu au plecat în vacanță

Unul dintre cele mai îndrăgite cupluri din showbiz-ul românesc a fugit în vacanță. Celebrul prezentator Dani Oțil și soția sa, manechinul Gabriela Prisăcariu, au împachetat bagajele și au plecat într-o escapadă de vis. De această dată, vacanța este una cu totul specială.

Cei doi sunt însoțiți de fiul lor, Tiago, pentru care au ales un resort exclusivist, creat special pentru confortul și distracția întregii familii. Modelul le-a oferit urmăritorilor săi de pe rețelele de socializare un tur al camerei de hotel.

Detaliul din camera de hotel care a atras atenția

Astfel, de la intrare observăm un design rafinat, cu finisaje din lemn. Holul de la intrare conduce spre un dressing extrem de spațios, însă nu asta este piesa de rezistență. Gabriela Prisăcariu a filmat baia, care este una desprinsă din reviste. Exact în dreptul căzii se află un geam imens, care oferă vedere exact spre pat. Dormitorul are un pat king-size, iar totul este în culori calde de maro și bej.

Priveliștea de la balcon este și ea una spectaculoasă. Familia Oțil are vedere directă spre celelalte piscine din resort, dar și spre mare. Vedeta nu a menționat locația exactă, însă melodia adăugată la story ne lasă cu gândul că cei trei au plecat în Turcia.

Ce s-a întâmplat în spatele camerei

Pe lângă luxul evident, Gabriela Prisăcariu a surprins și un moment autentic de familie. La un moment dat, în cadru, apare Dani Oțil întins pe jos alături de Tiago. Pare că cei doi au convenit să se ascundă pentru a o lăsa pe aceasta să realizeze un story impecabil, însă chiar acest detaliu a dat viață videoclipului. Este o dovadă că până și în cele mai exclusiviste locații distracția rămâne pe primul loc.

Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu au aniversat trei ani de la nuntă

În urmă cu doar câteva zile, Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu au sărbătorit trei ani de la cununia religioasă. Cei doi au îl au pe Tiago, în vârstă de patru ani. Cu această ocazie, ei au organizat un eveniment special la care au fost prezenți doar membrii familiei și prietenii apropiați.