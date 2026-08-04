Angela Rusu, de nerecunoscut. „M-am simțit cea mai urâtă femeie!”. A făcut trei operații într-o singură zi

Angela Rusu s-a confruntat cu mai multe probleme cu corpul său, care au motivat-o să-și facă o operație de micșorare a stomacului. Deși a slăbit 30 de kilograme, excesul de piele rămas îi afecta încrederea în sine. Din cauza aceasta, artista a plecat în Turcia pentru alte intervenții estetice.

Trei operații într-o singură zi

Angela Rusu a călătorit singură în Turcia, unde a trecut printr-o intervenție chirurgicală complexă ce a întrunit trei proceduri estetice importante. Procesul rapid de slăbire i-a lăsat un exces de piele care i-a afectat profund starea emoțională, iar artista a decis să își remodeleze complet corpul într-o clinică specializată, potrivit Cancan.

Cântăreața a povestit că a suferit o intervenție chirurgicală mare: abdominoplastie 360, liposucție și lifting mamar, toate realizate în cadrul aceleiași operații. „Am fost în Turcia și am avut o operație estetică mare: abdominoplastie 360, liposucție și lifting mamar într-o singură operație. S-a putut și am ales această metodă. Eu am postat, am vorbit despre ce s-a întâmplat acolo”, a declarat Angela Rusu la Știrile Antena Stars.

Deși este căsătorită și are sprijinul celor dragi, artista a ales să parcurgă singură perioada de spitalizare din Turcia. Angela Rusu a amintit că nu este genul de persoană care „să zacă la pat”.

„Eu am fost singură în Turcia… am stat 9 zile în spital”, a spus ea, subliniind că determinarea și disciplina au ajutat-o să depășească această etapă. Experiența vine după alte încercări medicale, inclusiv o operație la rinichi de patru ore.

Cum a ajuns Angela Rusu de la 100 la 63 de kg

Drumul către silueta dorită a fost lung și dificil. Angela Rusu a vorbit deschis despre momentele în care, în ciuda eforturilor, nu se mai regăsea în propria imagine. Trecerea de la aproape 100 de kilograme la 63 a însemnat o provocare fizică, dar și psihologică.

Intervențiile estetice au ajutat-o să depășească complexele care o apăsau: „M-am simțit cea mai urâtă femeie din lume… Acum am încredere în mine, mă văd eu cum arăt.” Schimbarea fizică i-a adus o stare excelentă de spirit și o încredere redobândită.

Problemele și-au spus cuvântul

Anul trecut, Angela Rusu declara că stresul și depresia au dus la acumularea unor kilograme în plus, mai exact 17.

Medicamentele administrate pentru afecțiuni psihice au contribuit la creșterea în greutate, iar ulterior depresia postnatală și diagnosticul oncologic au accentuat starea de vulnerabilitate.

„Am slăbit 18 kilograme, dar iar am acumulat kilograme pentru că am avut o depresie mai gravă. Eu am început cu un singur medicament acum 18 ani pentru insomnii, având foarte multe evenimente, nedormind nopțile nu puteam să mai dorm, atunci am mers la un medic psihiatru care mi-a dat un medicament și bineînțeles, tot antidepresiv era. Aveam starea de insomnii. După foarte mulți ani am mers la un alt medic și mi-a spus că trebuie să scot neapărat acest medicament, 15-16 ani l-am luat.

Eu funcționam foarte bine, reușeam să mă odihnesc. După ce mi-a recomandat să scot acest medicament, mi-a dat mai multe medicamente, pentru că mi-a zis că organismul meu reacționează altfel, creierul meu, și că trebuie să iau mai multe pastile. Tot luând aceste medicamente antidepresive, am început să mă îngraș”, a povestit Angela Rusu la „Xtra Night Show”.

Nașterea a declanșat un nou episod depresiv, iar kilogramele s-au acumulat din nou, mai ales după aflarea diagnosticului grav.