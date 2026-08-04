Sebastian Stan a devenit tată pentru prima dată! Iubita lui ar fi născut în secret

Actorul român din universul Marvel, în vârstă de 43 de ani, a devenit tată pentru prima dată luna trecută, alături de iubita sa, Anastasia Wells, în vârstă de 41 de ani. Cei doi formează un cuplu din 2022, iar relația lor este una discretă.

Anastasia Wells ar fi născut în secret

Deși cuplul nu a confirmat oficial vestea, publicația TMZ a discutat cu surse interne apropiate de Sebastian Stan și Anastasia Wells care au menționat că al treilea membru al familiei a venit pe lume.

În luna aprilie, Stan și Wallis au ieșit împreună la o plimbare în New York, dezvăluind că așteaptă primul lor copil împreună. În fotografii, Wallis și-a etalat burtica de gravidă, potrivit publicației People.

Sebastian Stan, despre ce înseamnă să fii părinte: „Vreau să fiu un tată bun”

Vedeta din „Captain America: The Winter Soldier” a vorbit pentru prima dată despre faptul că va deveni tată pentru prima dată, în cadrul unui interviu acordat publicației Deadline cu privire la noul său proiect, „Fjord”.

Filmul regizat de Cristian Mungiu prezintă povestea unui bărbat obligat să-și analizeze propria valoare ca tată și ca bărbat. Rolul l-a determinat pe Stan să-și examineze mai atent propria viață și gândurile sale atât despre bărbăție, cât și despre paternitate, în timp ce se pregătește să pornească într-o nouă etapă a vieții.

„Vreau să fiu un tată bun”, a declarat actorul român. „Simt responsabilitatea de a fi un tată bun. Și, bineînțeles, un om bun. Am 43 de ani și simt că, în multe privințe, abia acum încep să învăț. Mi se pare pur și simplu incredibil. Așa că îmi place foarte mult când descopăr punctele de vedere ale altor oameni. Încerc să citesc cât mai mult posibil, indiferent de punctul de vedere, doar pentru a-l înțelege”.

Sebastian Stan și Anastasia Wells, împreună din 2022

Sebastian și Annabelle ar fi început să formeze un cuplu în anul 2022, deși niciunul dintre ei nu a confirmat public relația. Cu toate acestea, paparazzi i-au surprins de mai multe ori împreună în New York, iar aparițiile lor la diverse evenimente, cum ar fi petrecerea organizată de Robert Pattinson, au alimentat speculațiile despre relația lor.

Pe covorul roșu al Globurilor de Aur din 2025, cei doi au apărut la braț, arătând mai îndrăgostiți ca niciodată. În ciuda discreției lor, fanii au remarcat cât de bine se completează și cât de naturale sunt aparițiile lor împreună.

Succes pe toate planurile

Sebastian Stan, cu rădăcini adânci în România, și-a păstrat întotdeauna legătura cu țara natală. Discursul său emoționant de la Globurile de Aur, în care a declarat „România, te iubesc”, a fost o dovadă a recunoștinței sale pentru originile sale. De cealaltă parte, Annabelle Wallis este o actriță de succes, cunoscută pentru rolurile sale memorabile, cum ar fi Grace Burgess, soția lui Tommy Shelby, din „Peaky Blinders”.