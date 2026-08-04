Ce aliment a eliminat Iana Novac din alimentație pe perioada verii? „Un pic mai puțin, te umflă!”. Câte kilograme mai vrea să dea jos?

La 42 de ani, Iana Novac este una dintre cele mai sexy și mai naturale soliste din muzică românească. Frumoasa solistă a împărtășit câteva sfaturi utile pentru femei, pe perioada verii.



1/6 Iana Novac are 42 de ani foto: Facebook

Iana Novac se menține într-o formă fizică de invidiat la 42 de ani! Solista se simte, la acest moment, foarte bine în pielea ei și este mulțumită de modul în care arată, chiar dacă și-ar mai dori să dea jos câteva kilograme.

Iana: „Sunt mai bunicică așa”

„Știi care e culmea la femei: chiar și atunci când ești extrem de slabă (am avut o perioadă în care eram foarte slabă, mă tot uit la poze și mi se pare că eram prea slabă), chiar și atunci aveam senzația că mai am de dat jos!

Dar, acum sunt într-un echilibru cu mine, cred că așa sunt ok, sunt un pic mai bunicică (ca să zic așa). Sunt ok cu mine cred că, până la urmă, nu doar kilogramele contează!”, a spus solista, pentru Click!

Sfaturi pentru dieta pe timpul verii

Blonda a oferit femeilor sfaturi utile pentru alimentația pe perioada temperaturilor toride.

„Aș vrea totuși să mai dau jos câteva kilograme. Aveți grijă la fructe pentru că ele conțin foarte foarte mult zahăr. Eu una am renunțat la fructe și, dacă se poate, și un pic mai puțină sare pentru că, din cauza căldurii, reții tot și s-ar putea ca fața să fie umflată și să ai senzația că te-ai îngrășat, dar de fapt asta este o retenție de apă.

Sfatul meu este să mâncăm cumpătat, și așa să fim în general cumpătați. Să trăim în echilibru chiar și atunci când vine vorba de mâncare.

Adevărul e că îmi place să mănânc, să trăiesc, dar dacă vreau un pic să dau jos micșorez porțile de mâncare, și atunci câte un pic așa te mai modelezi”, a mai declarat frumoasa solistă, pentru Click!

Cunoscută soprană aniversează, anul acesta, 23 de ani de căsnicie împreună cu tenorul Octavian Dobrotă. Cei doi superbi copii ai lor, Erika (11 ani) și Alexandru (5 ani), au crescut văzând cu ochii, iar Iana spune că ei sunt cei care o țin de fapt în formă.