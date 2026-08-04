Pierce Brosnan, declarație emoționantă după 25 de ani de mariaj: „Îi iubesc cu adevărat fiecare formă a corpului”

Într-o lume a celebrităților în care relațiile se destramă adesea după doar câțiva ani, povestea de dragoste dintre Pierce Brosnan și Keely Shaye Smith continuă să impresioneze. Cei doi marchează 25 de ani de căsnicie, după ce și-au unit destinele în august 2001, iar relația lor rămâne una dintre cele mai longevive și admirate de la Hollywood.

Actorul și jurnalista s-au cunoscut în 1994, în Cabo San Lucas, Mexic. Keely Shaye Smith se afla acolo pentru a realiza un interviu cu actorul Ted Danson, însă o întâlnire întâmplătoare la o petrecere avea să le schimbe complet viețile, scrie ProTV.

La acea vreme, Pierce Brosnan trecea printr-o perioadă extrem de dificilă. Prima sa soție, Cassandra Harris, murise în 1991, la vârsta de 43 de ani, răpusă de cancer ovarian. Tragedia a avut loc la o zi după aniversarea celor 11 ani de căsnicie. Cei doi aveau împreună un fiu, Sean, iar Brosnan îi adoptase și pe copiii Cassandrei dintr-o relație anterioară, Charlotte și Christopher.

„Există o cruzime incredibilă în toate acestea. Să pierzi persoana cu care ai împărțit totul este copleșitor”, mărturisea actorul după moartea primei sale soții.

Keely Shaye Smith l-a ajutat să-și reconstruiască viața

Ani mai târziu, Pierce Brosnan a vorbit despre rolul important pe care Keely l-a avut în viața sa după pierderea Cassandrei. Actorul a explicat că actuala sa soție nu a încercat niciodată să înlocuiască amintirea primei sale partenere de viață, ci l-a sprijinit să treacă prin perioada de doliu.

„Keely a fost întotdeauna bună și plină de compasiune. M-a încurajat să o plâng pe Cassie”, a declarat Brosnan.

Familia lor s-a mărit în 1997, odată cu nașterea primului fiu, Dylan. Patru ani mai târziu a venit pe lume și Paris, iar în același an, 2001, cei doi și-au oficializat relația într-o ceremonie organizată la Ballintubber Abbey, în Irlanda. Petrecerea de după nuntă a avut loc la Ashford Castle.

Pierce Brosnan și-a apărat mereu soția în fața criticilor

De-a lungul anilor, Keely Shaye Smith a fost frecvent criticată pe rețelele sociale pentru schimbările prin care a trecut din punct de vedere fizic. Spre deosebire de multe vedete de la Hollywood, aceasta nu și-a modificat imaginea pentru a se încadra în standardele promovate în industria divertismentului.

Pierce Brosnan a reacționat de fiecare dată în apărarea soției sale și a transmis că frumusețea ei nu depinde de aspectul fizic.

„Îi iubesc cu adevărat fiecare formă a corpului. Este cea mai frumoasă femeie în ochii mei. O iubesc și mai mult acum, pentru că este mama copiilor mei. Sunt mândru de ea și încerc mereu să fiu demn de iubirea ei”, a spus actorul într-un mesaj care a devenit viral.

Secretul unei căsnicii care durează de un sfert de secol

Întrebat în repetate rânduri care este secretul relației lor, Pierce Brosnan a explicat că mariajul se construiește în fiecare zi, prin sprijin reciproc și prin timpul petrecut împreună.

„Ne place foarte mult compania celuilalt. Am trecut împreună prin multe încercări, așa cum se întâmplă în orice familie. Îți vezi partenerul crescând și îmbătrânind alături de tine, iar asta este o călătorie profund spirituală”, a declarat actorul.

Într-un alt interviu, Brosnan a explicat că o relație solidă nu se bazează pe gesturi spectaculoase, ci pe modul în care partenerii rezolvă împreună problemele de zi cu zi.

„Rezolvi o problemă după alta, fie că este vorba despre mașina de spălat, despre bani sau despre visele voastre. La final, cel mai important este că ne place enorm să petrecem timp împreună”, a spus actorul.