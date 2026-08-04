Sfârșit tragic în Italia pentru un român de doar 19 ani. S-a prăbușit pe câmp în timp ce culegea roșii

Sfârșit tragic pentru un tânăr român în vârstă de 19 ani aflat la muncă în Italia. Acesta se afla pe un câmp, la cules de roșii, moment în care inima i-a cedat. În acea zi s-au înregistrat 40 de grade Celsius, iar medicii sosiți la fața locului nu l-au mai putut salva.

Românului în vârstă de 19 ani i s-a făcut rău în timp ce culegea roșii pe un câmp. Scenele șocante au avut loc într-o exploatație agricolă din localitatea Stagno Lombardo, provincia Cremona din regiunea Lombardia.

Român în vârstă de 19 ani, mort în Italia

Tragedia a avut loc duminică, pe data de 2 august, atunci când s-au înregistrat temperaturi de aproximativ 40 de grade Celsius. Tânărului i s-a făcut brusc rău în timp ce culegea roșii. Martorii au alertat echipajele de salvare și un elicopter l-a transportat la spitalul din Cremona. Din nefericire, medicii nu au mai putut face nimic pentru a-l salva, conform cremonaoggi.it.

Primele ipoteze arată că decesul ar fi survenit în urma unui stop cardiac, ori în urma unei insolații provocate de deshidratare. În același timp, ar putea fi vorba și despre un accident cerebral asociate cu alte afecțiuni cardiace congenitale, mai scrie publicația italiană.

Comunitatea este în șoc

După ce s-a aflat de moartea românului, primarul orașului Stagno Lombardo, Roberto Mariani, și-a exprimat durerea și a transmis condoleanțe familiei îndurerate.

„Cred că astăzi este o zi tristă pentru comuna noastră. Un băiat de 19 ani care își pierde viața la muncă reprezintă întotdeauna o mare tragedie, indiferent de proveniență și naționalitate. Vor fi anchete care vor stabili cauzele, dar rămâne drama unui nou deces la locul de muncă. Mulțumesc din inimă forțelor de ordine, personalului medical și ATS și transmit sincere condoleanțe din partea administrației locale familiei tânărului”, a spus edilul.

Marco Spadari, reprezentant al sindicatului Fai Cis, a transmis, de asemenea, un mesaj în care atrage atenția asupra condițiilor grele de muncă la care sunt supuși mulți oameni și în urma cărora apar și decese.

„Ne exprimăm profundul regret și apropierea față de familia tânărului muncitor. Ne aflăm în fața unei noi tragedii care lovește lumea muncii și care ne obligă la o reflecție serioasă. În agricultură se lucrează adesea în condiții complicate, dificile, mai ales vara, iar sănătatea și securitatea oamenilor trebuie puse întotdeauna pe primul loc. Un băiat de 19 ani nu poate să-și piardă viața în timp ce muncește; acest lucru trebuie să determine toate instituțiile, întreprinderile și partenerii sociali să se asigure că securitatea rămâne întotdeauna o prioritate concretă, nu doar un principiu”, a spus Spadari.

În același timp, Antonella Forattini, lidera grupului Partidului Democrat din Comisia pentru Agricultură a Camerei Deputaților, a declarat că „moartea tânărului român este o altă rană destinată să rămână deschisă” și a subliniat că încă există probleme în ceea ce privesc decesele muncitorilor din agricultură, mai ales pentru faptul că aceste morți nu sunt monitorizate.

„Răspunsul ministrului Muncii, Calderone, la audierile Comisiei pentru Agricultură și Muncă lasă deschise problemele legate de decesele din agricultură. În ceea ce privește căldura extremă, ministrul a invocat protocolul național, dar lipsa unui sistem de monitorizare a rănilor și deceselor legate de valurile de căldură este izbitoare”, a declarat Forattini, conform sursei citate.