Robotul cu chip de femeie care sperie oamenii! Costă 150.000 $

Startup-ul chinez de robotică AheadForm a prezentat un cap de robot umanoid atât de realist, încât a stârnit reacții de uimire, dar și de disconfort în rândul celor care l-au văzut. Modelul Origin M1 este conceput pentru a reproduce microexpresii umane, precum încruntarea sprâncenelor, zâmbetele discrete, clipitul și mișcările naturale ale ochilor.

Deși roboții umanoizi au făcut progrese importante în ultimii ani în ceea ce privește mersul, echilibrul și viteza de mișcare, aspectul acestora a rămas mult timp în urma performanțelor tehnice. AheadForm încearcă să schimbe această situație printr-o creație care urmărește să reducă distanța dintre oameni și mașini.

Robotul Origin M1 are camere ascunse în ochi

Compania a fost fondată în 2024 de Yuhang Hu, un inginer format la Creative Machines Lab al Universității Columbia din New York. Noua creație a firmei, Origin M1, a atras atenția pe rețelele sociale din China după ce un videoclip a arătat capul robotic executând mișcări extrem de asemănătoare cu cele ale unei femei reale. Sub stratul de silicon se află între 25 și 42 de micromotoare care controlează mușchii artificiali ai robotului și îi permit să reproducă expresii faciale.

Sistemul poate simula zâmbete, clipitul sau mișcări ale sprâncenelor, iar motoarele silențioase sunt concepute pentru a asigura o precizie cât mai mare.

Origin M1 este echipat și cu camere ascunse în pupile, care îi permit să analizeze mediul înconjurător și să urmărească obiecte, dar și cu microfoane și difuzoare pentru interacțiuni vocale. Tehnologia are însă un preț pe măsură: cea mai avansată versiune a capului robotic costă aproximativ 150.000 de dolari, potrivit Oddity Central.

Deocamdată, dispozitivul este mai degrabă o demonstrație tehnologică, creată pentru a fi admirată pe un birou, decât un produs destinat utilizării de zi cu zi. AheadForm lucrează deja la noi îmbunătățiri, inclusiv la sincronizarea mai precisă a mișcărilor buzelor.

Compania intenționează să conecteze roboții la modele de inteligență artificială capabile să interpreteze nu doar cuvintele rostite, ci și tonul vocii, pentru ca aceștia să poată răspunde prin expresii faciale și reacții cât mai apropiate de cele umane.