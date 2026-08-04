 Și-a rupt oasele ca să fie mai înaltă! Lolita Afanasyeva vrea să fie supermodel
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Război Ucraina-RusiaInternaționalFapt diversTehnologieNaționalSport
scroll right

Și-a rupt oasele ca să fie mai înaltă! Lolita Afanasyeva vrea să fie supermodel

Ultima actualizare:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Baba suferă la frumusețe! O rusoaică în vârstă de 19 ani este hotărâtă să ajungă pe podiumurile de modă din întreaga lume cu orice preț. Pentru a câștiga câțiva centimetri în înălțime, Lolita Afanasyeva a trecut printr-o procedură dureroasă în cadrul căreia medicii i-au fracturat intenționat oasele picioarelor și le-au alungit treptat.

Lolita Afanasyeva avea 1,73 m înălțime înainte de operație (Foto: Profimedia)
Lolita Afanasyeva avea 1,73 m înălțime înainte de operație (Foto: Profimedia)

Modelul și-a „mutilat” voluntar picioarele, sperând că va deveni un star al podiumurilor de modă. Lolita Afanasyeva, concurentă la concursuri de frumusețe din Rusia, a fost supusă unei intervenții chirurgicale folosind tehnica ortopedică Ilizarov, dezvoltată în perioada sovietică pentru alungirea oaselor.

Lolita Afanasyeva susține că va câștiga cinci centimetri datorită intervenției chirurgicale

Recuperarea durează până la 18 luni (Foto: Profimedia)
Recuperarea durează până la 18 luni (Foto: Profimedia)

Deși măsoară 1,73 metri, își dorește să fie și mai înaltă, chiar cu prețul durerilor insuportabile pe care le îndură pentru a-și îndeplini visul, relatează publicația Svetevity. Lolita Afanasyeva susține că, în urma intervenției, se așteaptă să dobândească cinci centimetri în înălțime, urmând să ajungă la 1,78 m.

Pe marile podiumuri de modă, modelele au, în general, între 1,75 și 1,80 m înălțime. Printre cele mai cunoscute supermodele se numără Naomi Campbell (1,78 m), Linda Evangelista (1,77 m) și Adriana Lima (1,78 m), toate încadrându-se în acest standard rigid al industriei.

Lolita vrea să ajungă la 1,78 m înălțime (Foto: Profimedia)
Lolita vrea să ajungă la 1,78 m înălțime (Foto: Profimedia)

Tehnica ortopedică Ilizarov este o metodă chirurgicală folosită pentru alungirea treptată a oaselor sau pentru corectarea deformărilor membrelor. Aceasta a fost dezvoltată de ortopedul sovietic Gavriil Ilizarov.

În timpul operației, chirurgul secționează osul într-un mod controlat și fixează pe membrul respectiv un cadru metalic extern alcătuit din inele, tije metalice și șuruburi. Dispozitivul îndepărtează apoi foarte lent cele două capete ale osului, de obicei cu aproximativ un milimetru pe zi. În spațiul creat, organismul produce treptat țesut osos nou.

Metoda este utilizată în principal pentru tratarea diferențelor de lungime dintre membre, a deformărilor congenitale, a fracturilor complicate sau a cazurilor în care oasele se vindecă dificil. Tratamentul poate dura mai multe luni și necesită controale medicale regulate.

Printre riscuri se numără durerile severe, infecțiile apărute în jurul tijelor metalice, rigiditatea articulațiilor și afectarea nervilor sau a vaselor de sânge.

Ghid de cumpărături

Monica Anghel și fiul ei , Aviv, cel mai frumos duet la un festival de muzică de la Oradea
#Exclusiv Click!
Monica Anghel și fiul ei, Aviv, cel mai frumos duet la un festival de muzică de la Oradea Vedete românești
banner jasmine hill png
#Exclusiv Click!
Românca Iasmina, abandonată cu copiii în România de americanul Bradford Hill! De ce a fugit milionarul de urgență în SUA Vedete românești
image
#Analize Adevărul
Țara în care românii au cele mai mari salarii. Aproape jumătate câștigă peste 3.000 de euro pe lună adevarul.ro
image
#Analize Adevărul
Scandal înainte de lansarea „Casa Verde Baterii”. Cum ar fi fost umflate prețurile bateriilor prin REPowerEU. Ce spun firmele autorizate adevarul.ro

Parteneri

image
Campionatele Europene de înot Paris 2026 LIVE. Șase sportivi, eliminați din cursa pentru medalii dintr-un motiv uluitor! Când intră, de fapt, David Popovici în bazin www.fanatik.ro
image
Se caută de urgenţă electricieni şi zidari. Ţara în care se plătesc salarii şi de 7.000 de euro observatornews.ro
image
Fostul șef de la Investigații Criminale, Dacian Vonu, a fost găsit după două zile de dispariţie www.antena3.ro
image
Rusia acuză România că folosește portul Giurgiulești pentru a acorda sprijin militar Ucrainei www.gandul.ro
image
Cum a aflat, de fapt, Alina Pușcău că are cancer. Mărturia făcută chiar din salonul de tratament: „Am vrut să fac niște genuflexiuni și a început să mă înțepe sânul” www.wowbiz.ro
image
Alina Pușcău începe astăzi tratamentul. Dezvăluirea dureroasă despre boala cu care se confruntă: „Am intrat în metastază” www.kanald.ro
image
UPDATE Zi decisivă pentru Călin Georgescu! Fostul candidat la prezidențiale află dacă va fi judecat pentru tentativă de lovitură de stat www.stirilekanald.ro
image
Milionarul român care are 9 copii cu 4 femei i-a îndeplinit cel mai mare vis fiului său cel mic! as.ro
image
Am mers două zile la mare, în Eforie Nord. Cât am plătit pentru un weekend fără excese în 2026. Până și porumbul fiert a devenit un „lux” playtech.ro
image
Jucătorul Rapidului care refuză să se mai întoarcă la București: „Mai are un an de contract”. Exclusiv www.fanatik.ro
image
Ce a pățit un turist elvețian, cazat în pensiunea de 4 stele a lui Smiley și Radu Vâlcan, din Vama Veche: 'Jecmăneală totală!' www.cancan.ro
image
Ce poveste! A înșelat-o ani de zile cu Vica Blochina, care i-a dăruit și un copil, dar ce-a putut să spună acum Victor Pițurcă despre soția lui, Maria, i-a lăsat înmărmuriți pe toți. Preferă să nu vorbească despre viața lui privată, dar acum a dezvăluit, în fața tuturor, fără rezerve, care este, de fapt, situația din familia lui. Nimeni, dar nimeni nu-și imagina că va rosti asemenea cuvinte: ”Soția mea...” www.viva.ro
image
La 2 ani de la superba nuntă, încă un cuplu celebru din România divorțează! Celebrul politician și soția lui și-au spus adio! „Da, este adevărat” www.unica.ro
image
IT-iștii, cândva răsfățații sorții, acum îngroașă rândurile șomerilor. În România, peste 2.500 de posturi tăiate, însă fenomenul... playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Povestea tragică a „celuilalt Prinț William”! Viață strălucitoare i-a fost curmată de un accident mortal okmagazine.ro
image
”Într-o lume perfectă, aș avea două soții!” Declarația surprinzătoare a unui important membru regal okmagazine.ro
image
#Comunismul in România
Tragedia ascunsă de regimul comunist: Avionul Tarom prăbușit în Munții Apuseni, în 1970 historia.ro
image
#Biografii
Cine a fost Maurice Nègre, spionul francez care a sedus-o pe Maria Tănase historia.ro
Canterbury Marea britanie jpg
Țara în care românii câștigă cele mai mari salarii. La ce sumă ajung în fiecare lună Internațional
stonehenge seceta colaj profimedia jpg
Seceta schimbă total fața Europei! Locurile turistice, de nerecunoscut Internațional
image png
Insula unde locuitorii nu își încuie casele sau mașinile. Care este motivul surprinzător Internațional
Design fără titlu (5) png
Se deschide un nou tronson din Autostrada Transilvania. Câți kilometri vor fi inaugurați marți, 11 august Național
17 aprilie: S a înfiinţat Banca Naţională a României jpeg
BNR se așteaptă la o scădere puternică a inflației în trimestrul al treilea. Economia rămâne, însă, în dificultate Național
robinet istock jpg
Probleme cu apa caldă în București: peste 5.374 de blocuri din Capitală, afectate. Care este sectorul cu cele mai multe probleme Național
image png
O carte a fost restituită după un 150 de ani. Amenda pentru întârziere ar fi fost colosală Internațional
image png
Incendiu puternic în apropiere de Atena. Vântul bate cu peste 70 km/h, iar o localitate a fost evacuată Internațional
image
Cine este Matei, băiatul de 10 ani care a urcat pe scenă alături de Nick Cave la Summer Well. „Citește patru ore pe zi” actualitate.net
image
Scandal după concertul Damian & Brothers de la UNTOLD. Cristina Stroe o acuză de rasism pe Delia Antal: „Rădăcinile romilor sunt indiene, nicidecum românești” actualitate.net