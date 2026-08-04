Și-a rupt oasele ca să fie mai înaltă! Lolita Afanasyeva vrea să fie supermodel

Baba suferă la frumusețe! O rusoaică în vârstă de 19 ani este hotărâtă să ajungă pe podiumurile de modă din întreaga lume cu orice preț. Pentru a câștiga câțiva centimetri în înălțime, Lolita Afanasyeva a trecut printr-o procedură dureroasă în cadrul căreia medicii i-au fracturat intenționat oasele picioarelor și le-au alungit treptat.

Modelul și-a „mutilat” voluntar picioarele, sperând că va deveni un star al podiumurilor de modă. Lolita Afanasyeva, concurentă la concursuri de frumusețe din Rusia, a fost supusă unei intervenții chirurgicale folosind tehnica ortopedică Ilizarov, dezvoltată în perioada sovietică pentru alungirea oaselor.

Lolita Afanasyeva susține că va câștiga cinci centimetri datorită intervenției chirurgicale

Deși măsoară 1,73 metri, își dorește să fie și mai înaltă, chiar cu prețul durerilor insuportabile pe care le îndură pentru a-și îndeplini visul, relatează publicația Svetevity. Lolita Afanasyeva susține că, în urma intervenției, se așteaptă să dobândească cinci centimetri în înălțime, urmând să ajungă la 1,78 m.

Pe marile podiumuri de modă, modelele au, în general, între 1,75 și 1,80 m înălțime. Printre cele mai cunoscute supermodele se numără Naomi Campbell (1,78 m), Linda Evangelista (1,77 m) și Adriana Lima (1,78 m), toate încadrându-se în acest standard rigid al industriei.

Tehnica ortopedică Ilizarov este o metodă chirurgicală folosită pentru alungirea treptată a oaselor sau pentru corectarea deformărilor membrelor. Aceasta a fost dezvoltată de ortopedul sovietic Gavriil Ilizarov.

În timpul operației, chirurgul secționează osul într-un mod controlat și fixează pe membrul respectiv un cadru metalic extern alcătuit din inele, tije metalice și șuruburi. Dispozitivul îndepărtează apoi foarte lent cele două capete ale osului, de obicei cu aproximativ un milimetru pe zi. În spațiul creat, organismul produce treptat țesut osos nou.

Metoda este utilizată în principal pentru tratarea diferențelor de lungime dintre membre, a deformărilor congenitale, a fracturilor complicate sau a cazurilor în care oasele se vindecă dificil. Tratamentul poate dura mai multe luni și necesită controale medicale regulate.

Printre riscuri se numără durerile severe, infecțiile apărute în jurul tijelor metalice, rigiditatea articulațiilor și afectarea nervilor sau a vaselor de sânge.