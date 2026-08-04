 Deea Maxer și-a schimbat viața după căsătorie. S-a mutat într-o casă spațioasă alături de Constantin Cataramă: „E mult de muncă!”
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Deea Maxer și-a schimbat viața după căsătorie. S-a mutat într-o casă spațioasă alături de Constantin Cataramă: „E mult de muncă!”

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Deea Maxer (36 de ani), actuală Cataramă, pentru că vedeta și-a schimbat recent numele de familie după căsătoria cu bărbatul care o face acum fericită, Constantin Cataramă, a trecut într-o nouă etapă a vieții ei de familie.

Deea Maxer s-a mutat în casă nouă
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Deea Maxer s-a mutat în casă nouă

Deea este mamă, antreprenor, om de business și a reușit acum să își mai îndeplinească un vis. Focusul ei este familia și liniștea sufletească pentru că acesta este nucleul echilibrului perfect.

Dacă e liniștită și fericită atunci vedeta poate muta munții din loc. Acum se ocupă cu amenajarea noii sale locuințe, casa nouă în care s-a mutat cu actualul ei soț, Constantin Cataramă. Așadar, Deea Maxer s-a mutat de la 3 camere la 5, mai ales acum că are o familie numeroasă.

Ne mutăm, da! Facem trecerea de la 3 camere la 5 pentru că familia s-a mărit, iar spațiul nu mai e suficient! Acum copiii vor avea fiecare camerele lor, ne pregătim de școală și ne relocăm într-un nou domiciliu.

E vorba de o casă la curte. E mult de muncă, de amenajat, de mobilat însă facem toate eforturile necesare pentru noi și copiii noștri! Le-am arătat copiilor viitoarea casă  și sunt foarte entuziasmați pentru că este în natură, în pădure, într-un complex de familii cu copii”, ne-a declarat în exclusivitate Deea Maxer pentru Click!

Are și o firma de organizări evenimente cu fosta ei cumnată

În paralel cu mutarea în casă nouă, Deea Maxer se ocupă de afacerea pe care a pus-o pe picioare alături de soțul ei, în domeniul imobiliarelor. Dar, în același timp, se concentrează și pe organizările de evenimente.

Între timp ne ocupăm de cele două business-uri principale. Alături de soțul meu, Constantin Cataramă, dețin o agenție imobiliară, iar alături de sora mea “dintr-o altă mamă”, nașa noastră și a copiilor de botez, Simona Maxer, dețin o firmă de organizări de evenimente,care anul acesta a luat amploare și ne ocupăm de tot ce înseamnă candy bar, torturi, panouri foto, baloane, flori, foto video. Practic revin în domeniul evenimentelor, al nunților dar sub altă formă, nu muzicală!”, ne-a mai declarat Deea Maxer.

Deea Maxer a avut parte de o vară frumoasă. A fost deja în vacanță cu copiii care acum sunt plecați la mare și cu tatăl lor, Dinu Maxer. Pentru artistă și antreprenoare mai urmează încă o vacanță la Băile Govora împreună cu familia ei.

Să ne țină Dumnezeu sănătoși să le facem pe toate, copiii sunt liniștiți fericiți și pregătiți de noul an școlar. Am fost cu toții plecați în vacanță o săptămână într-un cantonament de tenis!

 Acum Maysa și Andreas sunt plecați la mare cu tatăl lor, iar apoi vor reveni acasă pentru începerea școlii. 

Abia așteptăm să ne așezăm și să avem o toamnă liniștită și prosperă! După toate astea avem în plan să îi ducem pe cei mici la un tratament respirator la Băile Govora pentru a preveni alergiile, deci plecăm iar în excursie!”, ne-a mai declarat Deea Maxer.

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