 Vedetele din România care și-au găsit marea iubire după 50 de ani. Au demonstrat că dragostea nu are vârstă
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Vedetele din România care și-au găsit marea iubire după 50 de ani. Au demonstrat că dragostea nu are vârstă

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Vârsta nu a fost un impediment pentru mai multe vedete din România care au ales să își deschidă din nou sufletul după 50 de ani. Unele și-au refăcut viața după un divorț, altele după pierderea partenerului, iar câteva au redescoperit iubirea alături de persoane pe care le cunoșteau de zeci de ani.

Vedete care iubesc după 50 de ani/sursă foto: social media
Vedete care iubesc după 50 de ani/sursă foto: social media

Marina Almășan s-a logodit în Dallas

Marina Almășan trăiește una dintre cele mai fericite perioade din viața sa. Prezentatoarea TV a fost cerută în căsătorie de Sorin Mărcuș în timpul unei vacanțe petrecute în Dallas, unde cei doi au sărbătorit ziua de naștere a afaceristului, potrivit Libertatea.

Momentul emoționant a fost făcut public chiar de vedetă, care a mărturisit că partenerul i-a redat încrederea în iubire. „Ziua lui Sorin s-a încheiat cu un inel așezat pe degetul meu. Este unul al iubirii, al speranței, al promisiunii, al încrederii și, din nou, al iubirii. Mereu al iubirii”, a scris Marina Almășan pe rețelele de socializare, exprimându-și recunoștința pentru noul început.

Marina Almășan și Sorin Mărcuș /sursă foto: social media
Marina Almășan și Sorin Mărcuș /sursă foto: social media

Anca Țurcașiu și Călin Șerban au trecut de la prietenie la iubire

După divorț, Anca Țurcașiu a găsit din nou fericirea alături de Călin Șerban, un prieten de familie pe care îl cunoștea de peste două decenii. Cei doi au povestit, într-o ediție a emisiunii lui Cătălin Măruță, cum o prietenie veche s-a transformat treptat într-o relație de iubire la finalul anului 2023.

„Ne cunoaștem de 20 de ani, când fiecare avea familia lui. Copiii noștri se jucau împreună pe aceeași plajă, iar noi am rămas într-o relație de prietenie foarte strânsă”, a spus artista, adăugând că au preferat să lase timpul să-și urmeze cursul înainte de a face publică povestea lor.

La rândul său, Călin Șerban a povestit cum a început relația lor, o poveste care, deși neașteptată, a venit firesc după ani de prietenie. „Ne știam de pe plaja din Mamaia. Eu mă ocupam de o plajă și am fost instructorul fostului ei soț. Așa ne-am cunoscut”, a spus el.

Revederea decisivă a avut loc în decembrie 2023, când Anca a ajuns la Brașov pentru un eveniment de Revelion și l-a sunat să iasă la o plimbare.

Anca Țurcașiu și soțul ei/sursă foto: social media
Anca Țurcașiu și soțul ei/sursă foto: social media

Eu locuiesc în centrul orașului. M-a sunat, am ieșit, ne-am văzut, am alergat unul spre altul și ne-am îmbrățișat. M-a ținut de braț și, când ne-am atins palmele, am zis că nu-i mai dau drumul”, a mărturisit Călin, descriind momentul în care prietenia lor s-a transformat în ceva mai profund.

Anca Țurcașiu a recunoscut ulterior că nu și-ar fi imaginat niciodată că vor forma un cuplu, însă spune că partenerul ei o completează perfect și că relația lor a venit într-un moment în care amândoi erau pregătiți pentru un nou început.

Claudiu Bleonț și-a întemeiat familia după 50 de ani

Actorul Claudiu Bleonț și-a găsit liniștea și echilibrul alături de actrița Iulia Lazăr. După trei căsnicii și multe etape complicate în viața personală, actorul a ales să înceapă un nou capitol, iar la 54 de ani a devenit tată pentru prima dată.

Astăzi, cei doi formează o familie discretă, departe de expunerea publică, preferând să își trăiască viața în intimitate. Potrivit apropiaților, Bleonț s-a schimbat vizibil de când și-a întemeiat familia alături de Iulia Lazăr, găsind în această relație stabilitatea și calmul pe care le căuta de mult timp.

Claudiu Bleonț și soția sa/sursă foto: social media
Claudiu Bleonț și soția sa/sursă foto: social media

Romanița Iovan iubește de un deceniu

Romanița Iovan și-a regăsit echilibrul și liniștea alături de avocatul Iulian Gogan, cu 12 ani mai tânăr decât ea. După pierderea pilotului Adrian Iovan, creatoarea de modă a reușit treptat să își reconstruiască viața, iar relația cu Iulian s-a transformat într-un sprijin constant și într-o poveste de iubire matură.

Cei doi s-au căsătorit discret, preferând să își trăiască fericirea departe de atenția publicului, iar astăzi formează unul dintre cele mai stabile cupluri din lumea mondenă.

Romanița Ivan și soțul ei/sursă foto: social media
Romanița Ivan și soțul ei/sursă foto: social media

Romanița a vorbit deschis despre diferența de vârstă, mărturisind că, în loc să fie un obstacol, aceasta i-a adus energie și echilibru:

„Consider că este o influență pozitivă asupra mea faptul că iubitul meu este mai tânăr cu 12 ani. S-au împlinit 10 ani de când suntem împreună, aceasta fiind cea mai longevivă relație pe care am avut-o cu un bărbat până acum.” Deși la început a avut rezerve, timpul i-a demonstrat că vârsta nu definește compatibilitatea, iar relația lor a devenit cea mai solidă din viața ei.

Dragostea se manifestă în toate formele și dimensiunile, iar pentru aceste vedete, la orice vârstă. Deși există o mulțime de celebrități care s-au căsătorit încă din tinerețe, pentru unele dintre ele, dragostea adevărată nu a ajuns la ușa lor decât după ce au împlinit 50 de ani.  

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