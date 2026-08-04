 Mezzosoprana Andreea Ilie, vacanță de lux în Capri, alături de soțul italian! Ce se întâmplă cu scandalul de la Opera din Brașov?
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VideoMezzosoprana Andreea Ilie, vacanță de lux în Capri, alături de soțul italian! Ce se întâmplă cu scandalul de la Opera din Brașov?

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Aflată într-o bine-meritată vacanță, mezzosoprana Andreea Ilie Dell Uomo se bucură, în aceste zile, de relaxare în insula Capri, una dintre cele mai apreciate destinații de vacanță din Italia. Unde a ajuns să cânte frumoasa noastră mezzosoprană?

Andreea Ilie, în vacanță în Capri alături de soțul său, italianul Virginio Dell Uomo foto: arhivă personală
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Andreea Ilie, în vacanță în Capri alături de soțul său, italianul Virginio Dell Uomo foto: arhivă personală

Andreea Ilie a plecat în vacanță în Capri alături de soțul său, italianul Virginio Dell Uomo, iar sejurul lor a inclus și participarea la un eveniment monden de amploare, una dintre cele mai exclusiviste petreceri, cu invitați de seamă din întreaga lume.

Andreea și Virginio Dell Uomo au fost și ei invitați la petrecerea organizată de Angela Fort și Rino Minale, la impresionanta lor vilă din Capri, evenimentul fiind considerat unul dintre cele mai exclusiviste de pe insulă și reunind, în fiecare an, peste 500 de invitați veniți din diferite colțuri ale lumii.

A fost o seară grandioasă, într-un decor spectaculos, cu muzică live, momente artistice și o atmosferă elegantă. Organizatorii au pregătit și un meniu sofisticat, cu preparate alese și băuturi fine, transformând petrecerea într-o experiență cu adevărat exclusivistă.

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Cum a fost invitată să cânte la petrecerea organizată de Angela Fort și Rino Minale, la proprietatea lor spectaculoasă cu vedere către Faraglioni?

Dacă anul trecut inspirația pentru dress-code-ul petrecerii a fost dată de culorile mării, la ediția din acest an, intitulată Evergreen Party, elementul central a fost dat de culoarea verde.

Mezzosoprana româncă a dezvăluit  de altfel că, ea și soțul său i-au cunoscut pe Angela Fort și pe partenerul acesteia, Rino Minale, în timpul unei vizite la Istanbul. 

Gazdele au avut o mare surpriză când au descoperit însă că Andreea Dell Uomo este mezzosoprană.

„Am avut onoarea să fiu invitată la o petrecere exclusivistă în Capri, organizată de Angela Fort și Rino Minale, la superba lor proprietate cu vedere spectaculoasă către Faraglioni. Au fost peste 500 de invitați, iar atmosfera a fost absolut extraordinară.

M-am simțit extrem de apreciată de publicul italian. Italienii știu cu adevărat să se distreze, dar și să respecte și să aprecieze muzica de calitate. 

Am avut plăcerea să interpretez piese emblematice precum  <<Caruso>>, <<Je t’aime>>, <<O Sole Mio>>și celebra <<Habanera>> din opera <<Carmen>> de Bizet. 

Reacția invitaților a fost emoționantă, iar aplauzele și căldura cu care am fost primită au făcut din această seară una pe care nu o voi uita niciodată”, a declarat Andreea Ilie, în exclusivitate pentru Click!

După ce au ascultat-o cântând, gazdele i-au promis Andreei că, la ediția următoare, va avea propriul moment artistic.

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Ce se întâmplă cu scandalul de la Opera din Brașov? 

Aflată momentan în vacanță, mezzosoprana ne-a oferit și o reacție în mult mediatizatul scandal în care a fost implicată recent de la Opera din Brașov, acolo unde s-a mutat în decembrie anul trecut pentru a fi aproape de soțul ei. 

Andreea Dell Uomo a acuzat că ar fi fost hărțuită de o colegă, Geanina Tomescu, totul culminând cu un mare scandal chiar în curtea Operei, când la fața locului a fost chemată și Poliția. Geanina Tomescu a negat, însă, într-un drept la replică ulterior, postat pe rețelele de socializare, că ea ar fi fost persoana care ar fi chemat Poliția, în ciuda existenței unei filmări care demonstrează contrariul. 

Iată ce ne-a declarat mai nou mezzosoprana în legătură cu acest scandal de departe de a se încheia: 

„Își poate susține public orice versiune consideră de cuviință. Eu îmi susțin în continuare adevărul și am încredere că toate aspectele vor fi lămurite prin mijloacele legale.

Dacă acest conflict va continua în instanță, da, voi solicita și daune morale. Consider că experiența prin care am trecut și consecințele pe care le-a avut asupra mea au fost extrem de greu de suportat. Din momentul în care am intrat în acea instituție, viața mea a fost marcată de un șir de evenimente pe care le consider un adevărat coșmar.

Nu voi transforma acest caz într-un război al declarațiilor pe Facebook. Voi lăsa probele și instanța să vorbească. Pentru mine, important este să se afle adevărul și să existe răspundere acolo unde legea va stabili că este cazul”, a mai declarat Andreea Dell Uomo, în exclusivitate pentru Click!

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