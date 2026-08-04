 „Nu amânați să faceți asta!”. Anca Țurcașiu, mesaj emoționant pentru tatăl său
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Video„Nu amânați să faceți asta!”. Anca Țurcașiu, mesaj emoționant pentru tatăl său

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Anca Țurcașiu a împărtășit cu urmăritorii săi un moment de suflet petrecut în familie. Artista și-a surprins tatăl cu ocazia aniversării sale de 89 de ani și a publicat un videoclip emoționant în care sunt surprinse clipele întâlnirii dintre cei doi. Alături de imagini, vedeta i-a dedicat un mesaj plin de recunoștință și iubire, îndemnându-i pe cei care încă își au părinții alături să nu amâne să le spună cât de mult îi iubesc.

Anca Țurcașiu / Foto: Instagram
Anca Țurcașiu / Foto: Instagram

În mesajul publicat, Anca Țurcașiu a mărturisit că singura ei dorință este ca tatăl său să fie sănătos și să se poată bucura cât mai mult timp unul de celălalt.

„Astăzi tata a împlinit 89 de ani. Nu-mi doresc decât să îl știu sănătos, să îi pot vedea zâmbetul și să îi pot spune de cât mai multe ori cât de mult îl iubesc!”, a transmis artista.

Anca Țurcașiu i-a pregătit o surpriză specială

Videoclipul publicat de artistă arată întreaga pregătire a momentului aniversar. Vedeta și-a surprins tatăl cu o sticlă de șampanie, un buchet impresionant de trandafiri și un tort aniversar. Reacția bărbatului a fost una plină de emoție.

Imaginile au fost apreciate de mii de persoane, care au lăsat în comentarii urări de sănătate și felicitări pentru aniversat, dar și mesaje de apreciere pentru gestul făcut de artistă.

Dincolo de surpriza pregătită, Anca Țurcașiu a profitat de acest moment pentru a transmite un mesaj care i-a emoționat pe urmăritorii săi.

Vedeta și-a exprimat recunoștința față de tatăl ei și i-a urat sănătate, mărturisind cât de important este pentru ea să îi poată spune în continuare cât de mult îl iubește.

Totodată, artista le-a adresat și un îndemn celor care încă își au părinții alături.

„La mulți ani, tata! Îți mulțumesc pentru tot! Dacă încă mai aveți părinți, spuneți-le cât de mult îi iubiți. Nu amânați să faceți asta!”, a transmis Anca Țurcașiu.

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