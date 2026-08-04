Andreea Berecleanu, mărturisiri dureroase despre părinții ei. „Au fost pierderi greu de suportat”

Prezentatoarea TV Andreea Berecleanu a vorbit în exclusivitate, pentru publicația Viva, despre relația cu părinții săi. Printre subiectele abordate au fost înțelepciunea mamei ca punct de reper în viață și amintirile fericite cu tatăl ei, din ipostaza de bunic.

Relația prezentatoarei TV cu mama sa

Cu o sinceritate rar întâlnită, prezentatoarea vorbește despre mama sa, pe care o descrie ca pe un reper de bunătate și înțelepciune, dar și despre tatăl ei, a cărui dispariție a lăsat un gol imens.

În același timp, Andreea vorbește cu admirație despre mama ei, pe care a privit-o încă din copilărie ca pe un model: atentă la felul în care se prezenta, la alegerile pe care le făcea, la modul în care construia relații și gestiona situațiile de zi cu zi. „Mama este un om fundamental bun… E greu să-i egalez bunătatea și înțelepciunea. Dar încerc”, spune ea zâmbind.

Amintirile despre tatăl său se leagă astăzi, în mod special, de perioada în care acesta și-a trăit cu bucurie rolul de bunic. „Era extrem de fericit că îi vede crescând, că poate vorbi cu ei, că pot avea activități comune”, mărturisește prezentatoarea, recunoscând că prezența lui i-a adus o formă aparte de răsfăț și liniște.

Momente frumoase după perioade de doliu

Întrebată dacă moartea tatălui a fost cel mai greu moment din viața ei, Andreea recunoaște că au existat și alte perioade marcate de doliu și pierderi greu de dus. Totuși, felul în care vorbește despre părinți arată că aceste experiențe au contribuit la maturitatea și echilibrul pe care le are astăzi.

Cu toate acestea, după o carieră solidă, o familie unită și o reputație construită în timp, Andreea Berecleanu definește succesul într-un mod simplu și profund: „Au fost și alte perioade de doliu sau de pierderi greu de suportat., Cu toate acestea, fiecare zi în care îi am pe toți ai mei alături, în armonie”, a declarat prezentatoarea.

Ce amintiri are prezentatoarea din perioada comunismului

În cadrul emisiunii „Banc Show”, Andreea a rememorat momentele din comunism, când lipsurile alimentare deveniseră o normalitate pentru majoritatea românilor. Jurnalista i-a povestit realizatorului Andrei Duban cum părinții săi încercau să ascundă greutățile pentru ca ea și sora ei să nu simtă lipsa hranei:

„Părinții noștri au trăit alte momente. Lor le era greu. Noi nu am simțit asta pentru că făceau într-un fel în care noi să ne simțim, dar îmi aduc aminte că, la un moment dat, mama punea un pui pe masă. Și am luat oasele încă o dată și încă o dată. Își aduce aminte și mama de chestia asta. Eu nu eram o gurmandă, mâncam foarte puțin, dar ei se sacrificau... Era după '85, când devenise extrem de dur”, și-a amintit Andreea Berecleanu.

În ciuda acestor lipsuri, pentru Andreea Berecleanu totul părea o normalitate. În copilărie, ea nu resimțea greutatea sistemului politic, iar statul la cozi îl percepea mai degrabă ca o ocazie de a petrece timp alături de prieteni:

„Se formau cozi la pui, tacâmuri sau nes. Ne anunțam unii pe alții, între noi, că mergem să stăm la coadă. Acolo, practic, era o parte din viața noastră. Era o continuare a jocului vieții. Nu o vedeam ca pe ceva nasol…«nasol» vine tot de pe vremea aia. Ca și «nașpa», ca și «mișto»… Sunt cuvinte pe care eu le iubesc, pentru că îmi aduc aminte de acea perioadă. Depinde cum vezi perioada, cum te cresc ai tăi, ce ți se vorbește în familie”, a declarat prezentatoarea.