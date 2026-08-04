 Cea mai frumoasă fată din lume, machiată la nunta sa de o româncă. Look-ul care a făcut înconjurul lumii
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FotoCea mai frumoasă fată din lume, machiată la nunta sa de o româncă. Look-ul care a făcut înconjurul lumii

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Thylane Blondeau, numită cea mai frumoasă fată din lume, a fost radiantă în ziua în care s-a căsătorit cu actorul și DJ-ul francez Ben Attal, în cadrul unei a doua ceremonii de nuntă fastuoase desfășurată în sudul Franței. De machiajul final s-a ocupat o româncă, Andreea Ali, una dintre cele mai apreciate artiste de make-up din industrie.

O româncă a machiat-o pe Thylane Blondeau/sursă foto: arhivă
O româncă a machiat-o pe Thylane Blondeau/sursă foto: arhivă

Cine este românca care a machiat-o pe Thylane Blondeau

Ali Andreea este una dintre cele mai cunoscute artiste de make-up din industria internațională și nu este prima dată când colaborează cu Thylane Blondeau, potrivit unei postări pe contul său de Instagram.

„Superba @thylaneblondeau a spus „da!” și, bineînțeles, am fost acolo să o machiez! Eu și Thylane ne cunoaștem de multă vreme! Am realizat împreună nenumărate look-uri și m-am bucurat foarte mult să o machiez pentru petrecerea de bun venit”, a mărturisit Andreea pe rețelele sociale. La postare i-a răspuns și Thylane: „Andreea a mea, îți mulțumesc! Ești cea mai tare!”.

Ce rochie a purtat 

Thylane Blondeau, modelul în vârstă de 25 de ani a purtat o rochie Miu Miu realizată la comandă, cu ocazia celebrării nunții cuplului la Château Diter, o proprietate extravagantă în stil toscan, situată printre dealurile din Grasse, potrivit publicației Hello!.

Rochia romantică în stil sirenă a lui Thylane a fost confecționată din dantelă albă delicată și avea o siluetă strânsă pe corp, care curgea spectaculos sub genunchi.

Ea a completat ținuta eterică cu un voal lung, bordat cu dantelă, iar părul ei brunet era strâns în spate într-un coc elegant. Postând fotografii de la festivitate pe Instagram, Thylane a descris rochia ca fiind „rochia de mireasă a visurilor mele”.

„Acolo unde începe eternitatea”, a scris ea. „Viziunea noastră a fost simplă, delicată, modernă și atemporală”.

Cuplul și-a organizat petrecerea la Château Diter, o proprietate de inspirație renascentistă situată pe un teren de aproximativ 17 acri, în apropiere de Cannes.

Proprietatea cuprinde grădini italiene formale, plantații de măslini, piscine, un claustru în stil medieval și două heliporturi, oferind oaspeților posibilitatea de cazare în suitele sale de lux.

Mirii au sosit la starea civilă la bordul unui Porsche 356 Speedster de culoare platinată, fiind întâmpinați de o mare de invitați zâmbitori care au imortalizat fiecare moment.

De la copilul-minune al lui Jean Paul Gaultier la controversele din Vogue

Thylane, fiica fotbalistului retras Patrick Blondeau, este extrem de învățată cu blitzurile camerelor de fotografiat de la o vârstă foarte fragedă. La doar patru ani, ea defila deja pentru Jean Paul Gaultier, iar la vârsta de șase ani, în 2006, a fost numită oficial „cea mai frumoasă fetiță din lume” de către publicația Vogue Enfants.

A devenit cel mai tânăr model care a pozat vreodată pentru Vogue Paris, într-un pictorial din 2010 intitulat „Quel Maquillage à Quel Âge?” (Ce machiaj la ce vârstă?). Ședința foto a stârnit critici aspre la nivel mondial, criticii acuzând publicația că a „sexualizat” o preadolescentă prin rochii scurte, decoltate, machiaj strident și pantofi cu toc;

În 2017, a defilat pentru Dolce & Gabbana la Milano Fashion Week, devenind ulterior ambasadoare L'Oreal și imaginea unui parfum semnat de designerul Lolita Lempicka; 

În 2018, la 12 ani de la prima recunoaștere, a fost desemnată din nou „cea mai frumoasă” în topul anual realizat de TC Candler.

Cine este soțul ei

Ben, în vârstă de 29 de ani, este fiul actriței și cântăreței Charlotte Gainsbourg și al actorului și regizorului Yvan Attal. Bunicii materni ai acestuia au fost actrița britanică și simbolul Jane Birkin și cântărețul francez Serge Gainsbourg.

Cuplul și-a anunțat logodna în luna martie, după ce Ben a cerut-o în căsătorie în timpul unei călătorii romantice în Grecia.

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