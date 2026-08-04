Ce surpriză i-a făcut Sonia Trifan lui Jasmine la Istanbul, de ziua celebrei dansatoare de belly dance?„Am venit cu lumânările de acasă”

Creatoarea de modă Sonia Trifan și dansatoarea de belly dance Jasmine sunt prietene de-o viață. Cele două au plecat la Istanbul, zilelele trecute, pentru a o sărbători pe Jasmine cum se cuvine de ziua ei. Iată cum au petrecut pe Bosfor!

1/7 Sonia Trifan și Jasmine au petrecut la Istanbul, de ziua dansatoarei de belly dance foto: arhivă personală

Sonia Trifan și Jasmine sunt de nedespărțit. Prietene la cataramă de ani buni, cele două blonde fatale au plecat, zilele trecute, să petreacă ziua de naștere a lui Jasmine la Istanbul, orașul de suflet al Soniei Trifan.

„Am sărbătorit ziua lui Jasmine pe ambele continente, cel european și cel asiatic”

„Ador atât de mult Istanbulul încât, în ultimii ani, am făcut o pasiune pentru această metropolă extraordinară, mergând aproape în fiecare lună și petrecând cele mai importante evenimente din viața mea și a familiei mele.

Anul trecut, mi-am sărbătorit eu ziua la Istanbul, iar anul acesta Jasmine, prietena mea frumoasă și bună. Ne-am decis în ultimul moment să ne urcăm în avion și să plecăm, ceea ce a fost foarte frumos, fără prea multe planuri.

Am stat patru zile, în care am sărbătorit ziua lui Jasmine pe ambele continente, cel european și cel asiatic, mănâncand toate bunătățile specifice dar și cele mai moderne, explorând locurile la modă, ale orașului, petrecând toata ziua de dimineața de la 10 până noaptea târziu, în acest fantastic oraș în care nu te poti plictisi niciodată.

Ne-am împrietenit cu proprietari de locații superbe de pe Bosfor, unde am fost invitate să organizăm și noi evenimente și ne-am bucurat de cele mai frumoase zile ale acestei veri”, a povestit Sonia Trifan, pentru Click!

Sonia a venit pregătită de acasă

Sonia a venit cu lumânările pentru tortul festiv în bagaje, pentru ca momentul sărbătoririi dansatoarei de belly dance să fie unul perfect. Aceasta din urmă a renunțat și la dieta ei pentru a gusta o bucățică din delicioasa prăjitură aniversară pregătită de turci special pentru ea.

„De ziua lui Jasmine am ales să sărbătorim într-un restaurant cu o priveliște de pe acoperiș, unde era amplasată terasa, care pur și simplu îți tăia respirația și puteai admira tot orașul si Bosforul, în toată splendoarea lui.

Am gustat cele mai bune preparate de pește și fructe de mare, și tot ce putea fi mai bun pentru că o dată pe an este ziua prietenei mele superbe.

Cei din staff-ul restaurantului i-au cântat <<La mulți ani!>> în limba turcă lui Jasmine și au pregătit un mini tort delicios special pentru ea. Iar eu, am adus de acasă, din București, lumânări aurii cu Happy Birthday, să fiu sigură că le am cu mine.

De ziua lui Jasmine oriunde am mers, ea a primit cadouri din partea oamenilor pe care nu-i cunoștea. A fost o zi atât de perfectă încât ar fi putut să nu se termine niciodată.

Jasmine a zis că a fost cea mai frumoasă și de neuitat zi de naștere din viața ei. Plină de emoție, locuri superbe și bucurie multă. Și-a întrerupt dieta special pentru ziua ei”, a mai dezvăluit designerița.

Unde vor participa celor două zilele acestea?

Blondele au revenit zilele acestea în țară, dar peste doar câteva zile vor pleca la Sibiu pentru un fashion show de excepție semnat Sonia Trifan.

„Ne-am întors special în țară, pentru că ne pregătim pentru un eveniment grandios al modei românești, care se organizează la Sibiu, în fiecare vară, Finest Fest Sibiu, unde pe data de 8 august, voi avea o super prezentare de modă, cu două invitate speciale ale sufletului meu. Medana Oprea și Jasmine vor defila pe podium, alături de 25 de manechine, prezentând cea mai recentă colecție a mea.

Va așteptăm la Sibiu, să vă încântăm cu un super show by Sonia Trifan și desigur, să urmăriți și ceilalți designeri români”, a fost mesajul Soniei Trifan, transmis prin intermediul Click!