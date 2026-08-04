Alexandra Stan, aproape de a pierde sarcina. Prin ce a trecut artista: „Nu am putut împărtăși pericolul prin care am trecut”

Alexandra Stan a povestit pentru publicația „Despre parenting” cum au arătat primele luni de sarcină pentru artistă și pericolul prin care a trecut, dar pe care nu l-a putut împărtăși cu comunitatea ei.

Alexandra Stan a fost pe punctul de a pierde sarcina

Artista se pregătește să devină mamă pentru prima dată în doar câteva săptămâni, însă drumul până aici a fost presărat cu greutăți.

Conform declarațiilor făcute pentru platforma despreparenting, Alexandra Stan a descoperit în timpul sarcinii că are un hematom și placenta praevia, două complicații care ar fi putut duce la pierderea copilului. A fost o perioadă extrem de dificilă pentru artistă, pe care a traversat-o sprijinită doar de familie.

Cântăreața a ales să anunțe public sarcina abia după ce pericolele au trecut, iar medicii i-au confirmat că evoluția este una bună. După luni în care a trăit totul în discreție și cu multă grijă, Alexandra Stan a împărtășit în cele din urmă bucuria ei cu fanii din mediul online.

„Am avut o pauză de aproximativ 4 luni în care nu am postat aproape nimic. Trăiam cu teama că voi pierde sarcina și nu am putut împărtăși cu comunitatea mea până când pericolul nu a trecut”, a declarat Alexandra Stan.

Pentru a avea o vindecare cât mai prielnică, artista a decis să ia o pauză de la rețelele sociale și implicit de la poveștile altor femei care o încărcau cu energie negativă. În schimb, a apelat pentru sfaturi la medicul ei și a fost sprijinită de familie și partener.

„Am refuzat să mă mai uit pe Instagram și TikTok, ca să nu mă mai compar cu nimeni. Am decis să ascult doar de doamna doctor, pentru că ea mi-a dat foarte multă încredere că voi reuși. M-a făcut foarte umilă, dar a aprins în mine un foc de luptătoare până la capăt”, a mai declarat Alexandra Stan.

Artista, pregătită să devină mamă

Alexandra Stan a declarat în urmă cu puțin timp pentru Click faptul că este mai mult decât pregătită cu tot ce are nevoie pentru a-și întâmpina primul copil. De asemenea, ea are parte de toată susținerea din partea partenerului său, Ștefan.

„Deja am pus aproape tot la punct. Am dat comandă de pătuţ, căruţ, hăinuţe, accesorii şi electrocasnice pt bebe. Ne-am sfătuit la toate deciziile pe care le-am luat pentru Eva, dar eu am făcut mai multă documentare. Ca o mămică, evident! (...) Ştefan a fost lângă mine şi este mereu lângă mine. Cel mai tare m-a impresionat faptul că, deşi el este mai mic decât mine, m-a echilibrat foarte mult. M-a făcut să fiu mai sigură pe mine. Chiar şi când credeam că lucrurile scapă de sub control, el era acolo şi mă ajuta să am încredere în tot procesul”.