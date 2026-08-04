Emily Ratajkowski, mai fierbinte decât vara! A făcut furori pe o plajă din Grecia

Regina costumelor de baie s-a întors! Emily Ratajkowski (35 de ani) a început luna august cu o nouă serie de fotografii incendiare publicate pe Instagram, demonstrând încă o dată că este cel mai bun model pentru propriul său brand de costume de baie, Inamorata.

Focoasa brunetă, care are o avere de 8 milioane de dolari, a împărtășit imagini din vacanța petrecută recent în Grecia, unde a pozat în două costume de baie sexy, unul cu imprimeu și altul cu buline. Vedeta a purtat un sutien cu șnururi foarte lungi, înfășurate în jurul taliei, și un slip cu croială extrem de decupată.

Într-o altă imagine, vedeta a renunțat complet la costum și a făcut baie goală în mare, pe timpul nopții, ținând în mână un pahar cu vin.

Pe lângă succesul din lumea modei, Emily Ratajkowski se bucură și de reușite în cariera de scriitoare. Cartea sa, „Mother F—ker”, a fost cumpărată de editura Penguin Press pentru o sumă de șapte cifre, după o licitație la care au participat 12 edituri. Volumul pornește de la un eseu devenit viral, publicat de vedetă în revista The Cut.

Emily Ratajkowski se iubește cu un regizor francez

Regizorul francez Romain Gavras (45 de ani) și modelul britanic Emily Ratajkowski și-au oficializat relația anul acesta printr-o postare romantică pe Instagram, în care au publicat mai multe fotografii împreună. Cei doi au fost asociați pentru prima dată în noiembrie anul trecut, după ce paparazzi i-au surprins în ipostaze tandre pe străzile din New York.

În trecut, Gavras a avut relații cu Dua Lipa și Rita Ora. Emily Ratajkowski a fost căsătorită cu producătorul Sebastian Bear-McClard, de care a divorțat în 2022.

Cei doi au împreună un fiu, Sylvester Apollo Bear (5 ani). După despărțire, modelul a mărturisit într-un interviu pentru Harper's Bazaar: „Simt toate emoțiile – furie, tristețe, bucurie. Fiecare zi e diferită, dar e bine că simt totul, pentru că știu că voi fi ok”.