Alexandru Ciucu, prima reacție după controversa de la Nibiru: „Nu credeam că o să iasă așa mare discuție”

Alexandru Ciucu a făcut noi precizări după videoclipul postat din stațiunea Nibiru, care a generat numeroase comentarii în mediul online. Designerul spune că nu a vrut să critice locația, ci doar să își exprime speranța că, în viitor, regulamentul privind accesul animalelor de companie ar putea fi schimbat.

Totul s-a petrecut în timpul unei vizite la Nibiru, unde a mers împreună cu fiicele sale. Pentru că era însoțit și de cățelul familiei, nu a putut intra în complex, fiind nevoit să renunțe la vizită. Designerul a explicat că postarea sa a fost făcută la cald, din dezamăgirea că nu a putut vizita locația alături de copii. El spune că a înțeles regulamentul și că nu a intenționat să provoace un scandal.

„Nu credeam că o să iasă așa o mare discuție”

„Nu e treaba mea să comentez no-comment-urile altora. Pot să spun doar că nu credeam că o să iasă așa o mare discuție legată de acest aspect. Eu am făcut postarea respectivă fiind acolo cu fetele (…) Am mers pentru copii, ca să vedem și noi Nibiru, nu fusesem niciodată. Dar pentru că eram toți trei și cu cățelul la mare, n-aveam unde să-l lăsăm. (…) Pot să înțeleg că exista o politică interioară”, a declarat Alexandru Ciucu pentru spynews.ro.

Ulterior, acesta a mărturisit că reacția sa a fost una de moment și că a respectat decizia reprezentanților complexului.

„Repet, n-am crezut că o să iasă așa mare discuție din această postare. A fost mai mult așa, eram pe moment, eram puțin supărat că plecasem din Olimp, venisem până la Costinești special pentru chestia asta și n-am putut să intrăm. (…) Mi-ar fi plăcut să le vedem, dar am înțeles că nu este, deocamdată cel puțin, permis accesul animalelor de companie. Nu comentez în niciun fel lucrul ăsta. E decizia lor, nu este decizia mea, eu m-am conformat și ne-am întors la hotel”, a mai spus designerul.

Alexandru Ciucu a subliniat că nu și-a dorit să jignească pe nimeni și că scopul postării a fost doar acela de a explica situația prin care a trecut.

„Na, și câteodată, mai ales când ești în concediu, poți să fii cu animalul de companie după tine, cum a fost cazul nostru. (…) Chiar mă bucur, uite, unii oameni chiar mi-au scris: «Bine că știm». (…) Dar cu ocazia asta vreau să clarific: n-am vrut să jignesc pe nimeni, n-am vrut să fac vreun rău cuiva. A fost o dezamăgire de moment pentru că, na, bătusem drumul degeaba”, a mai declarat designerul.

Cum a început totul

Controversa a pornit după ce Alexandru Ciucu a încercat să viziteze Nibiru, complexul de pe litoral organizat de Selly, alături de fiicele sale și de cățelul familiei. Din cauza regulamentului care nu permite accesul animalelor de companie, designerul nu a putut intra și a povestit întreaga experiență într-un videoclip publicat pe rețelele sociale. El și-a exprimat speranța ca, pe viitor, această regulă să fie reconsiderată pentru iubitorii de animale.

Până în prezent, Selly nu a comentat public situația, rezumându-se la un răspuns scurt: „Bună! Nu doresc să comentez subiectul”.