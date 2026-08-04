 Vacanță ca în povești pentru Dana Rogoz! Ce locuri spectaculoase a vizitat alături de familie: „A fost o experiență cu adevărat impresionantă”
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Vacanță ca în povești pentru Dana Rogoz! Ce locuri spectaculoase a vizitat alături de familie: „A fost o experiență cu adevărat impresionantă”

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După șase zile petrecute la plajă în sudul Europei, Dana Rogoz și familia sa au pornit într-o nouă etapă a vacanței, de această dată în nordul continentului. Destinația finală a fost Scoția, o călătorie pe care toți o așteptau de mult timp.

Dana Rogoz, vacanță de vis cu familia / foto: arhiva Click!
Dana Rogoz, vacanță de vis cu familia / foto: arhiva Click!

Actrița a povestit că traseul a fost planificat cu grijă, cu mai multe opriri pe drum, astfel încât călătoria să fie cât mai confortabilă pentru copii. Vedeta a dezvăluit că întreaga familie și-a dorit să descopere câteva trasee spectaculoase cu trenul, inclusiv cele devenite celebre datorită filmelor Harry Potter.

„Dacă mă urmăriți pe stories, știți deja că am ajuns în Scoția, destinația finală a vacanței noastre. De când am organizat această călătorie, familia a avut două dorințe clare: trenul care se urcă pe feribot în Sicilia și traseele trenurilor din Scoția, cunoscute din seria Harry Potter. Așa că, după o vacanță de 6 zile la plajă, în sudul continentului european, urmează acum una la o cu totul altă climă în nordul continentului.

Desigur, între cele două destinații îndepărtate au fost mai multe opriri, în mai multe orașe de tranzit, inclusiv cu nopți de cazare, ca să nu devină obositor”.

O oprire specială în Londra

Înainte de a ajunge în Scoția, Dana Rogoz și familia au petrecut câteva zile la Londra. Printre atracțiile care i-au impresionat s-a numărat The Postal Museum, unde au descoperit povestea trenulețelor care transportau corespondența pe sub oraș.

„Dar până la Scoția, eu am rămas datoare cu fotografiile și recomandările din Londra. Am mers la The Postal Museum și am călătorit cu Mail Rail, aflând povestea trenulețelor care au dus scrisorile, pe sub oraș, timp de 76 de ani, până în 2003. A fost o experiență cu adevărat impresionantă, distractivă, mai ales pentru copii, dar și… nostalgică”, a povestit actrița.

Vacanța a inclus și o vizită la Lyceum Theatre, unde au urmărit musicalul „The Lion King”. Pentru Dana Rogoz și soțul ei, Radu Dragomir, spectacolul a avut o semnificație aparte, deoarece îl văzuseră împreună și în urmă cu aproximativ 15 ani.

„Și apoi am mers la Lyceum Theatre pentru musicalul The Lion King, pe care Radu și cu mine l-am văzut prima oară acum vreo 15 ani. A fost chiar emoționant să ne aducem acum copiii la acest spectacol și să îi vedem atât de fericiți! Tot în Londra ne-am reîntâlnit cu Barbu, cu care am continuat aventura spre Scoția. Povestea continuă…”, a încheiat Dana Rogoz.

Dana Rogoz și-a transformat terasa cu o idee inedită

Pe lângă pasiunea pentru călătorii, Dana Rogoz acordă o atenție deosebită și amenajării casei. Recent, actrița a transformat o cadă veche într-o piesă decorativă pentru terasa locuinței sale, pe care a adaptat-o astfel încât să devină o canapea.

„Cada este chiar vechea cadă a casei, pe care am recondiționat-o și apoi am decupat-o în această formă, cât să devină o canapea perfectă pentru terasă. Ca să fie comodă, o umplu cu perne (chiar mai multe decât sunt în imagini acum) și de acolo admir trandafirii proaspăt înfloriți. Jardinierele le-am primit cadou de la prietena mea Alina Chivulescu. Am plantat în ele o mulțime de flori deja, cărora se pare că le merge foarte bine.

Ba chiar am plantat și niște bulbi (mai multe tipuri de flori), din care acum câteva zile au ieșit la suprafață câteva frunzulițe. Așa de tare m-am bucurat!”, a mărturisit Dana Rogoz pe blogul său.

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