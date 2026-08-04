Starul lui Liverpool, la un pas de Turcia. Culisele mutării la echipa lui Drăguș

După ce a anunțat, în primăvară, finalul drumului său la Liverpool FC, Mohamed Salah (34 de ani) este în căutarea următorului club pe care să îl reprezintă în teren și parte tot mai aproape de fotbalul turc, unde este intens curtat. Una dintre variantele vehiculate e legată de Trabzonspor, însă atacantul egipteanul a negociat și cu Beșiktaș Istanbul.

Presa internațională notează că prima formație a reușit să îndeplinească cerințele internaționalului -precum un salariu anual de 17 milioane de euro plus bonusuri de performanță-, fiind așteptat în Turcia, să semneze, la mijlocul acestei săptămâni. Dacă mutarea se va concretiza, legendarul Salah va fi coleg de echipă cu Denis Drăguș. Transferul ar fi o adevărată lovitură dată de Trabzonspor, mai ales pentru că fotbalistul estimat la o valoare de 22 de milioane de euro de către Transfermarkt este, în acest moment, liber de contract.

Ar fi picat negocierile cu Beșiktaș pentru un comision uriaș cerut de impresar

Anterior, negocierile ar fi fost purtate cu Beșiktaș, însă neînțelegerile cu impresarul jucătorului ar fi periclitat totul. „Salah și-a dat acordul. A vorbit atât cu antrenorul nostru, Vincenzo Italiano, cât și cu directorul sportiv și a spus «da». De asemenea, impresarul lui, inițial, oferise un răspuns pozitiv. Însă, după ce toată presa a anunțat că transferul e gata, impresarul a început să vină cu pretenții. A cerut un comision incredibil, de 35%. Nu putem accepta așa ceva sub nicio circumstanță. Noi am negociat doar cu Ramy Abbas (n.r. impresarul). Credem că Salah nu știe nimic de cifrele astea”, a fost perspectiva celor de la Beșiktaș despre discuțiile avute.

De-a lungul carierei sale, Salah a îmbrăcat tricoul unor echipe precum ACF Fiorentina, AS Roma, Chelsea Londra, FC Basel sau Liverpool FC. Ultimii nouă ani i-a petrecut în rândul „cormoranilor”, pentru care a marcat 257 de goluri și a oferit 123 de pase decisive.