FCSB încearcă să se recalibreze, după dezastrul din Europa: remiză cu Farul

După ce a părăsit parcursul european chiar la debut, fiind eliminată din Conference League, FCSB a încercat să se recalibreze și să-și joace șansa în campionat, acolo unde a obținut un rezultat de egalitate cu Farul Constanța, 2-2, luni, în ultimul meci al etapei a III-a de Superliga României.

Constănțenii au deschis scorul, prin Iustin Doicaru (19 ani, '21), ca apoi să majoreze mulțumită lui Eduard Radaslavescu (22 de ani, '45+1), după pauză FCSB apărând în jos și reducând diferența cu golul camerunezului Joyskim Dawa (30 de ani, '57). Florin Tănase (31 de ani) a ratat egalarea, după ce nu a reușit să transforme un penalty ('69), însă misiunea a fost îndeplinită de João Paulo (28 de ani, '86), din Capul Verde.

FCSB, mulțumită de egalul din campionat și resemnată de eliminarea din Europa

De altfel, gruparea de lângă Capitală s-a arătat mulțumită de faptul că a obținut doar un punct, ocupantul băncii tehnice, Marius Baciu (51 de ani), declarând: „La cum s-a desfășurat meciul, nu ai cum să nu fii mulțumit, un rezultat echitabil. Nu am gestionat bine când am pierdut mingea, ne-am expus, am avut un picaj, dar echipa, chiar dacă este nouă, a început, a încercat. Trebuie mai multă concentrare, mai multă disciplină, mai ales când pierdem mingea”. Cât despre eliminarea din cea mai slabă competiție europeană, tehnicianul a punctat: „Contextul a fost că am pierdut calificarea, nu e ușor pentru noi, chiar dacă am avut ocazii, nu e ușor pentru nimeni și să digeri eșecul. Suntem o echipă în formare, tânără, nu e simplu. La antrenament am văzut o echipă dornică să revină, se întâmplă. Am văzut echipe mult mai mari decât noi, care au pierdut”.

Sabău vede în perspectivă: „Toți cei veniți s-au integrat, arătăm bine”

Pe de altă parte, antrenorul constănțenilor, Ioan Ovidiu Săbău (58 de ani), a fost de părere că fotbaliștii săi au căzut fizic, în partea a doua a jocului. „A doua repriză n-am mai reuşit să ţinem de minge, n-am mai putut să construim, n-am mai avut curajul să ne arătăm la joc. Sigur, FCSB a avut posesia, am început să alergăm. Mulţi suferă, au căzut din punct de vedere fizic şi am cedat teren. O primă repriză foarte bună, puteam să mai înscriem două-trei goluri. Un meci frumos, deschis, cu ritm. Suntem o echipă în creştere, care încearcă să-şi formeze o identitate de joc. Toţi care au venit s-au integrat destul de bine. Mai sunt doi-trei care sunt în urmă cu pregătirea, dar arătăm bine. Un grup serios, jucători antrenabili, există marjă mare de progres. Dacă ascultă, foarte mulţi dintre ei vor deveni mai buni decât sunt acum”, a conchis tehnicianul.

După acest meci, FCSB urcă temporar pe primul loc, având șapte puncte, în vreme ce Farul e pe opt, cu patru puncte. Pentru cea dintâi, urmează deplasarea la Sepsi OSK Sfântu Gheorghe, în vreme ce constănțenii vor primi vizita lui FK Csíkszereda.