Inspiră o lume întreagă. Fotbaliștii de peste 40 de ani, care joacă la nivel înalt

Fotbalul arată, uneori, că vârsta e doar un număr și în „sportul rege” se remarcă oameni care se încăpățânează să ofere un exemplu și să rămână pregătiți fizic și mental, așa încât să evolueze în ligile superioare. Cristiano Ronaldo, Luka Modrić și Edin Džeko inspiră prin exemplul lor - deși au împlinit 40 de ani, sunt încă în activitate, în vreme ce Zlatan Ibrahimović sau Gianluigi Buffon completează ierarhia celor care, la vremea lor, au depășit „borna” celor patru decenii de viață încă jucând.

Cristiano Ronaldo este, fără doar și poate, unul dintre cele mai cu rezonanță nume din fotbalul mondial, la cei 41 de ani ai săi atacantul având o formă fizică incredibilă și o dârzenie în teren, care l-a caracterizat în întreaga activitate. Estimat la o valoare de 10 milioane de euro, potrivit Transfermarkt, lusitanul evoluează în fotbalul saudit din 2023, acolo unde îmbracă tricoul lui Al-Nassr. În vara anului trecut, cele două părți și-au prelungit înțelegerea până în 2027, CR7 având un salariu colosal, de 400 de milioane de euro pe an. Cifrele sale confirmă și în teren: Cristiano Ronaldo a jucat 141 de meciuri și a înscris de 123 de ori, oferind 24 de pase decisive la formația actuală. Din CV-ul său fac parte nume mari, precum Real Madrid, Manchester United, Juventus Torino, cariera începând-o la Sporting Lisabona. De cinci ori câștigător al Balonului de Aur, CR7 numără în palmaresul, printre altele, său un titlu de campion european alături de Portugalia, cinci trofee de Liga Campionilor, trei titluri în Premier League și câte două în Primera División și Serie A.

Jucătorul care, la 40 de ani, încă se simte în formă pentru Serie A

Luka Modrić arată că limitele sunt niște noțiuni relative, fotbalistul de 40 de ani al lui AC Milan având o înțelegere valabilă cel puțin până anul viitor și perseverând într-unul dintre cele mai importante campionate ale lumii, Serie A. Cotat la 3,5 milioane de euro, mijlocașul a îmbrăcat, de-a lungul timpului, tricoul unor echipe precum Real Madrid sau Tottenham Hotspur, croatul bucurându-se de câștigarea Balonului de Aur și având în palmares inclusiv șase Ligi ale Campionilor și patru titluri de Primera División.

Edin Džeko își continuă misiunea în Bundelisga și la 40 de ani, atacantul bosniac și-a prelungit contractul cu Schalke 04 până în următorul sezon. Aproximat, în prezent, la un milion de euro, Džeko a jucat, pe parcursul anilor, la AS Roma, Manchester City, Internazionale Milano sau ACF Fiorentina. În palmares se mândrește, printre altele, cu un titlu de Bundesliga și două de campion în Premier League.