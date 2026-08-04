O stațiune populară din România rămâne fără apă potabilă. Cât va dura întreruperea alimentării

Colibița este una dintre cele mai apreciate destinații turistice din România, iar nenumărați turiști vin aici în fiecare an. Acum, în ciuda faptului că încă ne aflăm în mijlocul sezonului estival, stațiunea urmează să rămână fără apă potabilă vreme de 13 ore.

Operatorul Aquabis a decis să impună această măsură după ce consumul ridicat din ultimele zile a suprasolicitat sistemul. Acum, atât proprietarii de pensiuni cât și turiștii sunt rugați să facă economie pe cât mai mult posibil, potrivit informațiilor de la adevarul.ro.

Compania a anunțat faptul că furnizarea apei în această stațiune faimoasă urmează să fie oprită chiar în cursul zilei de astăzi, 4 august, de la ora 19:00, până miercuri, 5 august, la ora 08:00. Această întrerupere temporară ar trebui să fie suficientă pentru a permite refacerea rezervelor din rezervoarele de acumulare.

Apa va fi oprită vreme de 13 ore

Reprezentanții Aquabis solicită consumatorilor să facă economie la apă și recomandă evitarea folosirii apei pentru irigații sau pentru a umple piscine și pentru a spăla trotuare.

„Din cauza faptului că sistemul de alimentare cu apă este suprasolicitat în această perioadă, procesul de acumulare a apei în rezervoare este afectat. Intervalul de întrerupere este necesar pentru ca nivelul apei din rezervoare să atingă cote optime”, a transmis operatorul.

Problema afectează întreaga țară

Nu numai Colibița este afectată de lipsa apei. În județul Constanța, în localitatea Mihail Kogălniceanu, apa urmează să fie oprită între orele 22:00 și 06:00, până la remedierea problemei.

De asemenea, folosirea apei în alte scopuri decât cel menajer va agrava și mai mult situația, comunică furnizorul.

„Folosirea apei în alte scopuri decât cel menajer – cum ar fi irigarea grădinilor, umplerea piscinelor, spălarea curților, teraselor sau a altor suprafețe exterioare – contravine contractului de furnizare și conduce la creșterea consumului peste capacitatea maximă a sistemelor, ceea ce agravează situația”, a comunicat RAJA Constanța locuitorilor din Mihail Kogălniceanu.