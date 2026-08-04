Lovitură pentru statul italian! O româncă primește despăgubiri uriașe după o eroare judiciară

O româncă în vârstă de 57 de ani va primi despăgubiri de 261.760 de euro din partea statului italian, după ce instanța a stabilit că a fost lipsită de libertate în mod nelegal. Femeia a petrecut aproape patru ani în detenție pentru fapte pentru care fusese deja condamnată și își executase pedeapsa în România.

Totul a ieșit la iveală în urmă cu aproximativ șapte ani, când românca a încercat să intre în Italia prin punctul de frontieră din apropierea orașului Trieste. La verificarea documentelor, autoritățile au descoperit că pe numele ei exista o condamnare definitivă pronunțată de Tribunalul din Trani.

Femeia a fost reținută și încarcerată în penitenciarul Giudecca din Veneția. Potrivit dosarului, aceasta nu știa că fusese condamnată în lipsă în Italia încă din anul 2007, la nouă ani de închisoare.

Ancheta viza o grupare infracțională acuzată că recruta tinere din România, inclusiv minore, sub promisiunea unor locuri de muncă în Italia, pentru ca ulterior acestea să fie obligate să practice prostituția.

Italia trebuie să îi plătească despăgubiri

Pentru că presupusele fapte s-ar fi petrecut atât în România, cât și în Italia, autoritățile din cele două țări au deschis anchete separate. Procesul din România s-a încheiat primul, iar femeia și-a executat pedeapsa stabilită de instanțele române, fără să știe că exista o altă condamnare în Italia pentru aceleași fapte.

După aproape trei ani petrecuți în penitenciarul Giudecca din Veneția, respectiv 996 de zile, măsura a fost înlocuită cu arestul la domiciliu pentru încă 228 de zile.

Ulterior, femeia a cerut despăgubiri, iar Curtea de Apel din Bari a stabilit că i-au fost încălcate drepturile, deoarece a fost pedepsită de două ori pentru aceleași fapte.

Instanța a obligat statul italian să îi plătească 261.760 de euro. Din această sumă, 234.876 de euro reprezintă despăgubiri pentru perioada petrecută în penitenciar, iar 26.883 de euro pentru cele 228 de zile de arest la domiciliu.

Un alt caz care a șocat comunitatea românilor din Italia

Recent, un alt caz tragic a atras atenția în Italia. Un român în vârstă de 19 ani și-a pierdut viața în timp ce lucra la cules de roșii, într-o exploatație agricolă din localitatea Stagno Lombardo, provincia Cremona.

Tânărului i s-a făcut rău în timpul programului, într-o zi în care temperaturile au ajuns la aproximativ 40 de grade Celsius. Deși a fost transportat de urgență cu elicopterul la spital, medicii nu au mai reușit să îi salveze viața. Primele ipoteze indică un stop cardiac, o insolație provocată de deshidratare sau un accident vascular cerebral asociat unor afecțiuni cardiace congenitale.