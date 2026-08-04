 Visul unei pensionare s-a transformat în coșmar. De ce problemă s-a lovit după ce s-a mutat în Spania
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Visul unei pensionare s-a transformat în coșmar. De ce problemă s-a lovit după ce s-a mutat în Spania

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Spania este una dintre cele mai apreciate țări din Europa, iar nenumărați oameni încearcă să se mute în acest loc cald și însorit. Cu toate acestea, pentru Barbara Collins, o britanică de 72 de ani stabilită în Granada, visul de a locui în Spania s-a transformat în coșmar.

S-a mutat în Spania după pensionare / foto: Adobe Stock Images
S-a mutat în Spania după pensionare / foto: Adobe Stock Images

După ce s-a pensionat, femeia a decis să se mute în Spania, sperând că se va bucura de un ritm de viață mai liniștit decât în Marea Britanie. Însă, după câțiva ani petrecuți în sudul țării, ea a început să se lovească de o problemă tot mai presantă.

Potrivit informațiilor de la adevarul.ro, Collins spune că temperaturile extreme din sudul Spaniei au devenit tot mai greu de suportat în ultimii ani. Iar din cauza perioadelor lungi de caniculă, bătrâna a ajuns să petreacă foarte mult timp în interiorul casei.

Mă simt prizonieră în propria casă”, a spus femeia de 72 de ani.

Temperaturile din Spania sunt tot mai greu de suportat

Pe lângă caniculă, zona în care locuiește acum femeia se confruntă și cu incendii de vegetație. Acest lucru sporește sentimentul de nesiguranță pe care britanica îl resimte. Collins a spus că, în urmă cu numai trei ani, verile din Granada erau mult mai ușor de suportat.

Cu toate acestea, schimbările climatice au transformat această regiune a Spaniei în una tot mai dificilă pentru pensionară.

Cu toate acestea, Collins spune că viața din Marea Britanie este mult prea scumpă și nu intenționează să se întoarcă.

Ce trebuie să știe turiștii români înainte de a ajunge în Spania

Spania este una dintre cele mai atractive destinații de vacanță din întreaga Europă, iar turiștii români care ajung aici trebuie să cunoască regulile locale. Unele lucruri aparent banale pot să aducă amenzi celor care nu sunt atenți.

De exemplu, în unele zone de coastă, cum este și Tenerife, cei care fac castele de nisip de mari dimensiuni, mai ales cu obiecte aduse din afara plajei, pot fi amendați. De asemenea, rezervarea șezlongurilor cu prosoape și consumul de alcool în spații publice pot fi, de asemenea, amendate.

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