 O legumă banală, cu beneficii uriașe. Poate reduce riscul de cancer cu 15%
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O legumă banală, cu beneficii uriașe. Poate reduce riscul de cancer cu 15%

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Atunci când dorim să adoptăm un stil de viață mai sănătos, primul sfat pe care îl vom primi este să consumăm mai multe fructe și legume. Iar un fruct anume, care este foarte comun și ieftin în România, poate reduce riscul de cancer chiar și cu 15%, potrivit experților.

Morcovii pot fi foarte buni pentru sănătate / foto: Shutterstock
Morcovii pot fi foarte buni pentru sănătate / foto: Shutterstock

Morcovul este o legumă deja bine cunoscută pentru beneficiile pe care le poate avea pentru organism. Iar, potrivit experților, morcovii pot chiar să reducă riscul de cancer cu 15%, potrivit informațiilor de la express.co.uk.

Această legumă are un conținut ridicat de carotenoizi, pe care organismul îi transformă în vitamina A, odată ce sunt consumați.

„Poți obține vitamina A din carne, dar dacă urmezi o dietă vegetariană sau nu consumi carne în mod regulat, este important să mănânci mulți morcovi”, a spus medicul Kirsten Brandt, conform sursei citate.

Morcovii sunt foarte buni pentru sănătate

Experții explică faptul că vitamina A poate să sprijine atât sistemul imunitar cât și sănătatea ochilor, morcovii fiind deja faimoși în întreaga lume pentru acest detaliu. Iar dacă din dieta noastră va lipsi luteina pentru prea mult timp, care, în mod normal, se găsește în morcovi, vom începe să observăm un efect negativ asupra vederii.

Iar, pe lângă aceste detalii, un studiu publicat în 2023 de dr. Brandt arată că această legumă poate să reducă chiar și riscul apariției cancerului. Un consum de 300 de grame de morcovi pe săptămână ar reduce riscul de cancer cu 15%, conform experților.

Aceste legume pot reduce riscul de cancer

Această abilitate a morcovilor se datorează nivelului ridicat de poliacetilene pe care le conțin și care vor reduce inflamația și vor proteja celulele. Mai mult decât atât, morcovii sunt bogați în fibre, așa că ne vor ajuta să ne simțim mai sătui pentru mai mult timp.

Desigur, morcovii nu sunt singura legumă despre care se spune că poate reduce riscul de cancer. Pentru a încerca să limităm riscul de a dezvolta această afecțiune, mai putem introduce în dieta noastră legume precum spanac, varz și chiar broccoli.

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