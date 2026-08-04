 Remediul care ajută în infecțiile urinare
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Remediul care ajută în infecțiile urinare

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Știm că ceea ce mănânci poate avea efecte importante asupra sănătății și stării tale de bine, dar te ajută cu adevărat sucul de merișoare în cazul infecțiilor urinare?

Medicul urolog Emily Slopnick de la Clinica Cleveland explică ce contribuție pot avea merișoarele. 

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Infecțiile urinare se manifestă prin simptome neplăcute și pot fi recurente la anumite persoane, de aceea prevenția este importantă. Foto: Shutterstock. 

Merișoarele conțin substanțe active numite proantocianidine (PAC). Acestea sunt flavonoide cu proprietăți antioxidante și antiinflamatoare, care îngreunează aderarea bacteriei E. coli și a altor bacterii la mucoasa vezicii urinare. Se consideră că o cantitate mai mare de PAC în urină poate contribui la prevenirea infecțiilor tractului urinar.

„Este logic să bei mai multă apă pentru a dilua urina și pentru a ajuta la eliminarea bacteriilor din vezică. Un studiu a constatat că femeile care consumau cel puțin 1,5-2 litri de apă pe zi aveau mai puține episoade cu simptome de infecție urinară”, spune dr. Slopnick.

Ce arată studiile despre merișoare și infecțiile urinare

Studiile sugerează că administrarea a 36 de miligrame (mg) de antioxidanți PAC pe zi ar putea contribui la prevenirea infecțiilor urinare, însă sunt necesare cercetări suplimentare pentru a stabili cât de des trebuie administrată această cantitate pentru a fi eficientă.

Un studiu clinic din 2016 a constatat că un extract de merișoare care conținea 36 mg de antioxidanți PAC a fost eficient atunci când a fost administrat de două ori pe zi, timp de șapte zile. Însă o analiză din 2024, care a inclus 10 studii clinice, a arătat că utilizarea zilnică a produselor pe bază de merișoare a redus semnificativ riscul de infecții urinare doar atunci când acestea au fost folosite continuu timp de 12 până la 24 de săptămâni.

Faptul că nu cunoști cantitatea exactă de antioxidanți PAC din produsele cu merișoare poate duce, de asemenea, la administrarea unor doze neuniforme, în special în cazul suplimentelor. Cu alte cuvinte, unele produse pot să nu conțină suficiente substanțe PAC pentru a împiedica bacteriile să adere la peretele vezicii urinare.

„Merișoarele nu îți vor face rău și chiar este posibil să te ajute”, spune dr. Slopnick. „Ar putea merita să le încerci dacă te confrunți frecvent cu infecții urinare. Pentru prevenirea acestora, trebuie să iei suplimentul cu merișoare în fiecare zi, nu doar atunci când apar simptomele. Îți recomand să respecți instrucțiunile de dozare de pe flacon sau ambalaj.”

Suc de merișoare sau suplimente cu merișoare pentru infecțiile urinare?

Sunt necesare mai multe studii și pentru a stabili care variantă oferă o protecție mai bună: sucul de merișoare sau suplimentele cu merișoare.

Un studiu clinic din 2016, realizat pe 185 de femei care locuiau în centre de îngrijire, nu a identificat rezultate semnificative după un an în cazul celor care au luat suplimente cu merișoare. O analiză din 2024 a constatat că sucul de merișoare oferă rezultate mai bune în prevenirea infecțiilor urinare. Totuși, studii mai recente sugerează că atât suplimentele, cât și sucul de merișoare pot contribui la reducerea riscului de infecții urinare (ITU).

„Dacă alegi sucul de merișoare, asigură-te că este 100% suc de merișoare, deoarece băuturile de tip cocktail cu merișoare conțin foarte puțin suc propriu-zis și nu te vor ajuta să previi infecțiile urinare”, precizează dr. Slopnick.

„De asemenea, nu există o «doză» specifică de suc de merișoare, iar sucul are un conținut ridicat de zahăr. Pentru a simplifica lucrurile, recomand administrarea zilnică a unui supliment cu merișoare, care oferă o doză mai concentrată de substanțe benefice PAC.”

Riscuri și aspecte de care trebuie să ții cont

Pentru majoritatea oamenilor, utilizarea produselor pe bază de merișoare pentru prevenirea infecțiilor urinare prezintă puține riscuri. Totuși, merișoarele sunt acide și pot avea un conținut ridicat de zahăr, ceea ce poate provoca disconfort gastric și alte simptome.

Discută întotdeauna cu un medic înainte de a începe să iei un supliment, mai ales dacă ești însărcinată sau alăptezi, deoarece acesta poate interacționa cu anumite medicamente.

De asemenea, ar trebui să fii prudentă în privința utilizării merișoarelor pentru prevenirea infecțiilor urinare dacă ai:

  • pietre la rinichi;
  • diabet;
  • colesterol ridicat;
  • cistită interstițială (sindromul vezicii dureroase);
  • probleme gastrointestinale, precum sindromul de intestin iritabil (SII).

Ar trebui să discuți cu medicul și dacă iei:

  • anticoagulante;
  • medicamente pentru alergii;
  • inhibitori ai pompei de protoni;
  • statine.

Ce funcționează în cazul unei infecții urinare

Antibioticele reprezintă tratamentul eficient pentru infecțiile urinare bacteriene. Merișoarele nu trebuie folosite ca înlocuitor al tratamentului recomandat de medic.

În ceea ce privește prevenția, însă, merișoarele nu sunt singura măsură pe care o poți lua pentru a reduce riscul unor viitoare infecții. Poți încerca și următoarele strategii:

  • Urinează după contactul sexual.
  • Bea suficiente lichide.
  • După ce folosești toaleta, șterge-te din față spre spate.
  • Redu riscul de diaree sau constipație, probleme care îți pot crește riscul de infecții urinare printr-un tranzit intestinal regulat și o alimentație bogată în fibre.
  • Limitează alimentele și băuturile care îți pot irita vezica, precum cofeina, alcoolul sau citricele.
  • Dacă ești la menopauză, discută cu medicul despre posibilitatea utilizării estrogenului vaginal sub formă de cremă, inel sau comprimate.

Important este să faci diferența între prevenție și tratament: merișoarele pot avea un rol în reducerea riscului de apariție a unor noi infecții urinare, însă nu tratează o infecție urinară deja instalată.

Sursa: Clinica Cleveland 

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