Schimbări în marile lanțuri de magazine din România. Retailerii sting luminile și limitează folosirea aerului condiționat

Marile lanțuri de magazine din România sunt nevoite să apeleze la decizii fără precedent. În încercarea de a reduce cât mai mult presiunea asupra sistemului energetic național, membrii Asociației Marilor Rețele Comerciale din România (AMRCR) au anunțat că se va limita utilizarea aerului condiționat iar iluminatul publicitar va fi oprit pe timpul nopții.

Măsuri fără precedent au fost anunțate de către membrii AMRCR, în încercarea de a reduce pe cât mai mult posibil presiunea asupra sistemului energetic național. Potrivit adevarul.ro, va fi limitată utilizarea aparatelor de aer condiționat iar iluminatul publicitar va fi oprit pe timpul nopții.

De asemenea, reprezentanții AMRCR au mai precizat și faptul că marile lanțuri de magazine din țara noastră deja folosesc soluții care contribuie la reducerea consumului. Este vorba despre iluminatul cu tehnologie LED, dar și despre sisteme de reglare automată a intensității luminii, în funcție de nivelul de lumină naturală.

Lanțurile de magazine anunță măsuri fără precedent

În plus, sunt folosiți deja și senzori de temperatură, pentru a gestiona mai ușor instalațiile de climatizare fără a afecta experiența clienților din magazin.

Unele companii au investit deja în panouri fotovoltaice, pentru a începe să producă energia necesară pentru consumul propriu.

„Membrii AMRCR conștientizează responsabilitatea pe care o au față de comunitățile în care își desfășoară activitatea. Prin aceste măsuri voluntare, ne propunem să contribuim activ la reducerea presiunii pe sistemul energetic național, asigurând în același timp continuitatea fluxului comercial, în condiții de deplină siguranță și confort pentru consumatori”, au transmis reprezentanții AMRCR.

Apa va fi oprită în această localitate noaptea

De asemenea, în localitatea Mihail Kogălniceanu, din județul Constanța, apa urmează să fie oprită între orele 22:00 și 06:00. Pe parcursul zilei, alimentarea va continua să se desfășoare în condiții normale.

„Folosirea apei în alte scopuri decât cel menajer – cum ar fi irigarea grădinilor, umplerea piscinelor, spălarea curților, teraselor sau a altor suprafețe exterioare – contravine contractului de furnizare și conduce la creșterea consumului peste capacitatea maximă a sistemelor, ceea ce agravează situația”, a comunicat RAJA Constanța.