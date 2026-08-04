 România, sub amenințarea incendiilor de vegetație. Avertisment urgent al autorităților
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România, sub amenințarea incendiilor de vegetație. Avertisment urgent al autorităților

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Canicula aduce un nou pericol major. România a ajuns în topul celor mai afectate cinci țări din Uniunea Europeană de incendiile de vegetație, iar riscul este tot mai mare pe fondul temperaturilor extreme și al secetei. Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a transmis o serie de recomandări urgente pentru populație și îi avertizează pe români să evite orice activitate care ar putea declanșa un incendiu.

Prompierii romani sting incendiile din Grecia Foto: IGSU
Prompierii romani sting incendiile din Grecia Foto: IGSU

România, printre țările europene cele mai afectate de incendii

Valurile de căldură din această vară nu aduc doar disconfort, ci și un pericol tot mai mare pentru natură și oameni. România se află printre cele mai afectate cinci țări din Uniunea Europeană în ceea ce privește incendiile de vegetație, alături de Grecia, Portugalia, Spania și Italia, potrivit unei analize publicate de Financial Times.

În doar primele două luni de vară, aproape 500.000 de hectare de teren au fost mistuite de flăcări în întreaga Uniune Europeană, iar costurile estimate pentru refacerea zonelor distruse depășesc 3,1 miliarde de euro. Specialiștii avertizează însă că suma este doar o parte din pierderile reale. 

Pe lângă pădurile și culturile agricole distruse, incendiile afectează biodiversitatea, pun în pericol locuințe și ferme, reduc veniturile din turism și implică cheltuieli uriașe pentru intervențiile pompierilor și refacerea zonelor calamitate. În România, fiecare perioadă de secetă prelungită și temperaturi extreme crește semnificativ riscul producerii unor incendii de amploare, mai ales în zonele cu vegetație uscată.

Avertismentul IGSU: o clipă de neatenție poate avea consecințe dramatice

În contextul codurilor de caniculă și al temperaturilor care depășesc 40 de grade Celsius în unele regiuni, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență îi îndeamnă pe români să manifeste maximă responsabilitate. Autoritățile atrag atenția că majoritatea incendiilor de vegetație sunt provocate de activități umane și ar putea fi prevenite.

O țigară aprinsă aruncată pe marginea drumului, un foc făcut pentru grătar într-un loc neamenajat, arderea resturilor vegetale sau chiar o scânteie produsă de utilaje agricole pot fi suficiente pentru a declanșa un incendiu care se extinde rapid din cauza vântului și a vegetației uscate.

IGSU recomandă: „să nu fie folosit focul deschis în apropierea pădurilor, terenurilor agricole sau pășunilor, să nu fie incendiate miriștile și să fie respectate toate măsurile impuse de autoritățile locale. Oamenii sunt sfătuiți să nu lase în autoturismele parcate în soare recipiente sub presiune, brichete sau alte obiecte inflamabile, deoarece temperaturile foarte ridicate pot provoca explozii sau incendii".

Cum ne protejăm în zilele cu temperaturi extreme

Pe lângă riscul ridicat de incendii, canicula rămâne una dintre cele mai mari amenințări pentru sănătate. Medicii recomandă evitarea deplasărilor în intervalul orar 11:00-18:00, atunci când radiațiile solare sunt cele mai puternice, consumul constant de apă și evitarea băuturilor alcoolice sau cu un conținut ridicat de cofeină, care favorizează deshidratarea.

Hainele deschise la culoare, din materiale naturale, pălăriile și cremele cu factor de protecție sunt esențiale în zilele toride. O atenție specială trebuie acordată copiilor, persoanelor în vârstă și celor care suferă de boli cronice, deoarece aceștia sunt cei mai expuși efectelor temperaturilor extreme.

Autoritățile atrag atenția că fiecare gest responsabil contează. Respectarea recomandărilor poate preveni izbucnirea unor incendii devastatoare și poate salva atât vieți omenești, cât și suprafețe importante de pădure și teren agricol.

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