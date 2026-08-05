Cod portocaliu de caniculă în Capitală și județul Ilfov. Avertizările ANM privind temperaturile ridicate

Administrația Națională de Meteorologie a anunțat o nouă avertizare de Cod Portocaliu de caniculă în București și județul Ilfov, valabil în perioada 5-6 august. Temperaturile maxime se vor încadra între 35 - 38 de grade.

Avertismentul ANM

Potrivit meteorologilor, Capitala se va afla sub incidența unui Cod portocaliu de caniculă, începând cu astăzi, 5 august ora 10:00 și până mâine, la aceeași oră. Sunt așteptate temperaturi de până la 35-38 grade Celsius, disconfort termic ridicat și nopți tropicale.

Disconfortul termic va fi puternic resimțit, deoarece indicele temperatură‑umezeală (ITU) va trece peste pragul critic de 80 de unități. Căldura nu va ceda nici pe timpul nopții: în multe zone, minimele se vor situa între 20 și 24°C, marcând nopți tropicale cu atmosferă greu de suportat.

Recomandările ISU pentru această perioadă

ISU a transmis o serie de recomandări pentru cetățeni, astfel încât să se protejeze corespunzător de canicula ce urmează:

Se recomandă purtarea unor haine subțiri, lejere, în culori deschise, precum și a pălăriilor și ochelarilor de soare;

Persoanele ar trebui să consume 1,5–2 litri de lichide pe zi, preferabil apă, sucuri naturale sau ceaiuri călduțe, evitând băuturile foarte reci:

Se recomandă evitarea băuturilor cu conținut ridicat de cofeină sau zahăr, dar a alcoolului deoarece apare riscul de deshidratare.

Pentru mulți români, deplasările în aer liber au devenit o adevărată provocare.

„Groaznic! Bem apă multă, transpirăm, ne mai punem la umbră", spune un muncitor pentru Observator.

Un curier străin care lucrează în România descrie și el dificultățile provocate de temperaturile extreme.

„Aşa dificil."

Întrebat cum reușește să facă față căldurii, acesta răspunde simplu:

„Mâneci lungi, şapcă, apă mereu."

Autoritățile iau măsuri pentru a limita efectele caniculei

Pe fondul temperaturilor extreme, serviciile de urgență se pregătesc pentru o posibilă creștere a numărului de solicitări medicale.

În mai multe orașe sunt suplimentate echipajele de ambulanță, iar în zonele aglomerate sunt distribuite apă potabilă și materiale informative privind protecția împotriva caniculei.

În județul Timiș au fost redeschise șase puncte de prim ajutor, dintre care patru în Timișoara și două în Lugoj. Persoanele afectate de căldură se pot răcori, se pot hidrata și își pot verifica tensiunea arterială.

Specialiștii spun că, în multe situații, câteva minute petrecute într-un spațiu răcoros și o hidratare corespunzătoare pot preveni apariția unor probleme medicale grave.

Când se mai răcorește vremea

Potrivit prognozelor actuale, temperaturile vor începe să scadă ușor abia spre sfârșitul săptămânii.

Chiar și după diminuarea intensității valului de căldură, maximele vor continua să depășească 30 de grade Celsius în multe regiuni ale țării.

Meteorologii avertizează că luna august va rămâne mai caldă decât normalul perioadei, iar în unele zone episoadele de caniculă ar putea fi urmate de furtuni și vijelii generate de instabilitatea atmosferică.