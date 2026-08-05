 Ciuperci umplute, - aperitiv gustos și ușor de preparat
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Ciuperci umplute, - aperitiv gustos și ușor de preparat

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Ciupercile umplute sunt ideale atunci când trebuie să prepari ceva bun și repede. 

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Ingrediente

500 g ciuperci

150 g cașcaval ras

50 g parmezan ras

zeama de la o lămâie

sare

piper

Mod de preparare

Scoți piciorușele ciupercilor, pe care le poți păstra pentru o supă sau o mâncărică, apoi așezi pălăriuțele într-un vas în care ai pus apă cu zeamă de lămâie. Le clătești rapid, apoi le așezi, cu gura în jos, pe o tavă cu hârtie de copt. Le dai la cuptorul încins câteva minute, ca să-și lase apa, apoi le scoți pe un platou.

Îndepărtezi hârtia de copt din tavă și întinzi alta curată. Așezi pălăriuțele de ciuperci, presari sare și piper după gust, le umpli cu cașcaval, pui peste el parmezan și dai tava la cuptor. Le ții până când cașcavalul se rumenește frumos, le scoți și le lași la răcorit, apoi le poți servi decorate cu verdeața ta preferată.

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