 Clădirea Teatrului Bulandra intră în lucrări de reabilitare. Cât costă și cât va dura procesul de modernizare
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Clădirea Teatrului Bulandra intră în lucrări de reabilitare. Cât costă și cât va dura procesul de modernizare

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Clădirea Teatrului Bulandra urmează să intre în consolidare, reabilitare și modernizare, licitația pentru proiectare și execuție a fost finalizată și a fost desemnat constructorul, iar finanțarea lucrării este asigurată, au transmis, marți, reprezentanții Primăriei Municipiului București (PMB).

Teatrul Bulandra va intra în reabilitări/sursă foto: arhivă
Teatrul Bulandra va intra în reabilitări/sursă foto: arhivă

Care este valoarea proiectului

Clădirea de pe Schitu Măgureanu nr. 1, care găzduiește Teatrul Municipal 'Lucia Sturdza Bulandra' și spații aparținând Universității din București, are 100 de ani și este una dintre bijuteriile arhitecturale ale Capitalei, potrivit Agerpres. Teatrul nu a mai beneficiat de o consolidare a structurii de la construcția sa din 1935-1937, astfel că se afla în risc seismic ridicat. 

După realizarea proiectului tehnic și obținerea autorizației de construire, lucrările vor demara și vor dura 36 de luni. Valoarea lor este de 98,6 milioane de lei, din care 90% vin de la Ministerul Dezvoltării, prin Programul Național pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic Ridicat.

„Clădirea Teatrului Bulandra urmează să intre în consolidare, reabilitare şi modernizare. Deja avem asigurată finanţarea, am finalizat licitaţia pentru proiectare şi execuţie şi am desemnat constructorul. După realizarea proiectului tehnic şi obţinerea autorizaţiei de construire, demarăm lucrările”, au declarat reprezentanții Primăriei Capitalei, citați de Digi24.

Ce presupun mai exact lucrările

 Încadrată în clasa I de risc seismic, are nevoie de consolidare și modernizare. Lucrările presupun:

consolidare structurală,

reparația și restaurarea elementelor arhitecturale și a componentelor artistice,

modernizarea instalațiilor și introducerea soluțiilor pentru siguranță la incendiu, termoizolații,

hidroizolații,

demolări parțiale,

lucrări de îmbunătățire a terenului de fundare,

branșări și debranșări,

înlocuirea tâmplăriei și instalarea unor echipamente eficiente energetic, cu impact asupra consumului de energie și a emisiilor de gaze cu efect de seră.

În prezent, Administrația Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic are în lucru 14 clădiri rezidențiale și publice.

Povestea Teatrului Bulandra

Clădirea a fost construită în anul 1935, iar în anul 1937 a fost adăugat corpul din B-dul Schitu Măgureanu, adiacent teatrului, aflat în Zona Construit Protejată 06 - bulevardul Haussmannian Elisabeta-Kogălniceanu.

Teatrul Bulandra din Bucureşti a fost înfiinţat în anul 1947, sub numele de Teatrul Municipal, şi şi-a început activitatea cu un grup de nouă actori, sub conducerea celebrei actriţe Lucia Sturdza Bulandra. În 1963, instituţia teatrală a fost rebotezată Teatrul Bulandra, iar Liviu Ciulei devine directorul artistic al teatrului. Marea şi variata sa experienţă ca actor, regizor, scenarist şi arhitect a impus o viziune specială asupra instituţiei, perioada directoratului său fiind remarcabilă pentru istoria teatrului românesc.

În 1991, Teatrul Bulandra devine membru al Uniunii Teatrelor din Europa, în anii 1995 şi 2008 organizând Festivalul Uniunii Teatrelor din Europa. În luna august 2002, Alexandru Darie devine noul director al Teatrului Bulandra, imprimând companiei o nouă viziune cu un spectru mult mai larg de interes artistic, potrivit site-ului bulandra.ro.

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