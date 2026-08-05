Un bărbat înarmat, reținut pe proprietatea lui Donald Trump. Ce au găsit anchetatorii în mașina și locuința suspectului

Un incident de securitate a avut loc pe unul dintre terenurile de golf deținute de președintele american Donald Trump. Cu doar două zile înainte ca liderul de la Casa Albă să ajungă în California, un bărbat înarmat a fost arestat de autorități, după ce comportamentul său a atras atenția echipelor de securitate. Ancheta este în desfășurare, iar agenții federali încearcă să stabilească dacă suspectul reprezenta sau nu un pericol pentru președintele Statelor Unite.

Incidentul s-a produs duminică, 2 august, la complexul Trump National Golf Club din Rancho Palos Verdes, statul California, una dintre locațiile pe care Donald Trump urma să le viziteze în cadrul deplasării sale oficiale.

Comportamentul suspectului a ridicat semne de întrebare

Potrivit autorităților din comitatul Los Angeles, bărbatul a fost observat în timp ce se deplasa pe terenul de golf, fotografiind și filmând împrejurimile.

În comunicatul transmis de biroul șerifului se arată că acesta „a fost văzut plimbându-se pe terenul de golf, făcând fotografii şi filmând, şi părea să monitorizeze activităţile legate de planificarea măsurilor de securitate”.

Acest comportament a determinat intervenția rapidă a forțelor de ordine, care l-au identificat și reținut pentru verificări.

Ce au descoperit polițiștii

Suspectul, identificat ca Jeanine John Taele, în vârstă de 38 de ani, avea asupra sa un pistol și muniție deținută ilegal.

Anchetatorii au precizat că acesta este cercetat pentru port ilegal de armă ascunsă și deținere de muniție interzisă.

În urma verificărilor, polițiștii au descoperit asupra bărbatului muniție expansivă, iar în autoturismul său, parcat în apropierea terenului de golf, au găsit un pistol încărcat.

Descoperiri importante la domiciliul suspectului

Investigațiile au continuat cu o percheziție la locuința bărbatului, unde autoritățile au găsit mai multe arme și echipamente.

Printre bunurile ridicate se numără:

o pușcă de tip AR modificată ilegal;

un pistol;

veste antiglonț;

încărcătoare de mare capacitate;

cantități de muniție;

caiete cu înscrisuri considerate de anchetatori îngrijorătoare.

De asemenea, autoritățile au precizat că suspectul era căutat și într-un alt dosar, fiind investigat în legătură cu un jaf produs anterior în zona Los Angeles.

Secret Service verifică dacă Donald Trump era vizat

Cazul este anchetat împreună cu agenții Secret Service, instituția responsabilă de protecția președintelui Statelor Unite.

Potrivit unor surse din cadrul forțelor federale, citate de CNN, anchetatorii încearcă să stabilească dacă bărbatul intenționa să reprezinte o amenințare la adresa lui Donald Trump.

În același timp, aceeași sursă a precizat că, până în acest moment, nu există indicii că suspectul ar fi pregătit un atac împotriva președintelui, însă investigațiile continuă pentru clarificarea tuturor circumstanțelor.

În momentul în care autoritățile au anunțat arestarea, Donald Trump se afla deja la bordul aeronavei Air Force One, în drum spre California.

Autoritățile spun că nu există o amenințare pentru comunitate

Reprezentanții Biroului Șerifului din Los Angeles au transmis că, în prezent, nu a fost identificată o amenințare credibilă la adresa populației.

Totodată, oficialii au subliniat că incidentul demonstrează importanța colaborării dintre instituțiile de aplicare a legii și necesitatea intervenției rapide atunci când sunt observate comportamente suspecte în zone cu un nivel ridicat de securitate.

Vizita lui Donald Trump în California continuă conform programului

Arestarea a avut loc cu puțin timp înainte ca Donald Trump să ajungă în California, unde urma să susțină mai multe evenimente și să adreseze critici administrației guvernatorului Gavin Newsom.

După oprirea în California, agenda președintelui american include și o vizită în Las Vegas, în contextul intensificării campaniei politice pentru alegerile de la jumătatea mandatului prezidențial din luna noiembrie, scrutin care va decide componența și controlul Congresului Statelor Unite.