Viața unui medic român în America. Ce salariu are și cu câți bani rămâne la finalul lunii

Un medic român aflat în primul an de rezidențiat în Statele Unite a declanșat o amplă discuție pe rețelele sociale după ce a povestit cât câștigă lunar și cum arată viața sa de zi cu zi peste Ocean.

Tânărul a explicat că venitul său ajunge la aproximativ 4.000 de dolari pe lună, însă costurile ridicate din zona în care locuiește, la aproximativ 30 de minute de New York, fac ca la finalul lunii să nu rămână cu foarte mulți bani, potrivit Adevărul.

Medicul a lansat o invitație pentru colegii săi plecați în străinătate să vorbească despre veniturile lor, dar și despre cheltuielile pe care le au. Discuția a atras numeroase răspunsuri din partea unor români care lucrează în domeniul medical în Statele Unite, Germania sau alte țări occidentale.

Un medic român spune că salariul de rezident în SUA este consumat de costurile vieții

Tânărul medic a precizat că nu consideră mesajul său o plângere și că este mulțumit de calitatea vieții pe care o are în Statele Unite.

Acesta a explicat că locuiește într-o zonă sigură, aproape de New York, un oraș pe care îl consideră spectaculos datorită numeroaselor evenimente și oportunități. Totuși, cheltuielile lunare sunt ridicate.

„Trăiesc într-una dintre cele mai dorite zone din SUA. New York chiar este spectaculos, iar chiar și după ce ajungi să-l cunoști foarte bine, tot sunt sute de evenimente în fiecare zi”, a spus acesta.

Medicul a mai povestit că, dacă gătește acasă, poate mânca sănătos la prețuri apropiate de cele din România. Mașina este însă necesară, iar cheltuielile zilnice fac ca economiile să fie aproape inexistente.

„La finalul lunii, nu prea mai rămân bani. Am fost rezident câteva luni și în România și, în ambele cazuri, nu îmi rămâneau bani la sfârșitul lunii, dar aici simt că mi-a crescut mult calitatea vieții, din multe puncte de vedere”, a explicat medicul.

Medicii rezidenți din Germania au povestit despre veniturile lor

Discuția a fost continuată de mai mulți medici români care lucrează în Germania. Aceștia au prezentat salarii mai mari, dar au precizat că veniturile vin uneori la pachet cu un volum ridicat de muncă.

Un medic rezident din Germania a spus că primește aproximativ 4.400 de euro net pe lună, însă suma include mai multe gărzi de câte 24 de ore.

„Lucrez într-un oraș mic, de aproximativ 150.000 de locuitori. Banii sunt foarte buni în comparație cu costul vieții, dar lucrez foarte mult și sunt tot timpul obosit”, a povestit acesta.

Un alt medic a afirmat că obține aproximativ 4.000 de euro net fără gărzi, având un program obișnuit, de la 8:00 la 16:30. Acesta lucrează ca rezident în psihiatrie într-un oraș mic.

Un alt tânăr medic aflat în primul an de rezidențiat în Germania a povestit că venitul său ajunge la aproximativ 3.800 de euro după taxe. El a precizat că locuiește într-un oraș cu aproximativ 170.000 de locuitori și face naveta zilnic cu mașina.

Procesul pentru rezidențiat în SUA, o provocare pentru medicii străini

Mai mulți participanți la discuție au atras atenția că drumul unui medic absolvent în afara Statelor Unite către un loc de rezidențiat american este dificil și presupune costuri importante.

Un român a explicat că procesul poate necesita investiții de mii de dolari, fără garanția obținerii unui loc.

„Trebuie să te gândești foarte bine, pentru că vei investi minimum 10.000 de dolari în tot procesul și s-ar putea să nu obții un loc. Nu îți garantează nimeni nimic”, a susținut acesta.

El a mai precizat că mulți candidați aplică la numeroase programe de rezidențiat pentru a obține câteva interviuri, iar taxele de înscriere și examenele reprezintă costuri semnificative.

Alți români au subliniat că salariul din timpul rezidențiatului american trebuie analizat și prin perspectiva veniturilor de după finalizarea pregătirii medicale.

„În SUA, salariul de rezident este mai puțin relevant. Rezidențiatul trece, iar important este că vei câștiga foarte mulți bani după aceea”, a comentat unul dintre participanți.

Pe de altă parte, unii internauți au considerat că suma de 4.000 de dolari este relativ mică raportată la costurile din apropierea New York-ului. Aceștia au comparat veniturile cu nivelul cheltuielilor din zonă și au arătat că diferența dintre salariul unui rezident și cel al unui medic specialist poate fi semnificativă.