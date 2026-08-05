A început operațiunea de scufundare controlată a barjelor pe Dunăre. Autoritățile încearcă să devieze apă către Cernavodă. UPDATE

Autoritățile continuă intervențiile pe Dunăre pentru a asigura alimentarea cu apă a Centralei Nucleare Cernavodă. După detonarea controlată a unei formațiuni de stâncă, specialiștii pregătesc o nouă etapă a operațiunii: scufundarea a patru barje încărcate cu rocă, o soluție menită să redirecționeze un volum mai mare de apă către Dunărea Veche și zona în care funcționează centrala nucleară.

UPDATE: Sâmbătă, 8 august 2026, ora 13:00, a început operațiunea de scufundare a ultimelor două baraje.

UPDATE: Astăzi, 7 august 2026, a început operațiunea de inundare controlată a primelor două barje pe brațul Bala. Apa deviată va ajunge la centrala Cernavodă, iar inundarea primei barje deja a început. Fiecare barjă este încărcată cu tone de piatră, iar procedura de inundare controlată, efectuată prin pompare, va dura câteva ore.

Ulterior, la aproximativ 300 de metri distanță, urmează să fie amplasate și ancorate alte două barje.

Barjele vor forma o barieră pentru redirecționarea apei

Operațiunea este programată pentru miercuri, 5 august, iar potrivit reprezentanților Administrației Naționale „Apele Române”, scufundarea barjelor este estimată să înceapă după ora 14:00.

Cele patru barje au fost încărcate cu materialul rezultat în urma spargerii mecanizate a formațiunii de stâncă, realizată anterior cu ajutorul a două excavatoare.

Reprezentanții Apelor Române au transmis:

„După 14.00 se estimează că va avea loc scufundarea barjelor. Până la acea oră (14.00) se va încărca ultima barjă.”

Scopul acestei intervenții este modificarea curenților de apă astfel încât un debit mai mare din Dunăre să fie direcționat spre brațul care alimentează Centrala Nucleară Cernavodă.

Primele intervenții au început deja să dea rezultate

Marți, specialiștii au anunțat că nivelul Dunării în zona Cernavodă s-a stabilizat după lucrările efectuate la începutul săptămânii, scriu cei de la Adevărul.

Potrivit datelor oficiale, înainte de intervenție nivelul apei scădea cu aproximativ doi centimetri pe zi. După detonarea controlată a stâncii, tendința s-a inversat, iar nivelul fluviului a înregistrat chiar o ușoară creștere.

Specialiștii au precizat că: „Nivelul Dunării în zona Cernavodă este staționar, în urma dislocării stâncii obținându-se inițial o stabilizare (în sensul stopării scăderii nivelului cu 2 cm/zi), iar apoi o ușoară creștere cu 2 centimetri.”

Ministrul Apărării explică de ce sunt scufundate barjele

Ministrul interimar al Apărării, Radu Miruță, a declarat că soluția privind utilizarea barjelor a fost propusă de specialiștii Administrației Naționale „Apele Române”, în urma analizelor efectuate pentru creșterea debitului către Cernavodă.

„E analizată și situația scufundării a 4 barje”, a declarat ministrul.

Acesta a explicat că barjele vor crea o barieră artificială care va limita cantitatea de apă ce se îndreaptă către brațul Bala, favorizând astfel alimentarea Dunării Vechi și a zonei în care este amplasată centrala nucleară.

Peste 100 de militari au participat la detonarea controlată

Noua intervenție vine după operațiunea desfășurată luni, 3 august, când Forțele Navale Române au executat o detonare controlată a unei formațiuni de stâncă aflate pe Dunăre.

La misiune au participat peste 100 de militari, fiind utilizate 16 mijloace tehnice. Scafandrii au amplasat sub apă aproximativ 180 de kilograme de material explozibil, iar în urma detonării au fost dislocați aproximativ patru metri de rocă, pentru a facilita circulația apei către Dunărea Veche.

Nivelul apei a crescut în ciuda prognozelor

La o zi după finalizarea lucrărilor, ministrul Radu Miruță a anunțat că rezultatele au fost mai bune decât estimările hidrologilor.

În locul unei noi scăderi, nivelul apei în dreptul Centralei Nucleare Cernavodă a crescut cu doi centimetri.

„Vești bune: la centrala nucleară de la Cernavodă, nivelul apei a crescut cu 2 cm față de ziua trecută. Ținând cont de faptul că prognoza indica o scădere cu 2 cm, putem spune că operațiunea de ieri (n.r - luni) a adus un câștig net de cel puțin 4 cm. Felicitări, ANAR, pentru soluție”, a transmis ministrul.

De ce este important debitul Dunării pentru Centrala de la Cernavodă

Centrala Nucleară de la Cernavodă utilizează apa din Dunăre în procesul tehnologic de răcire a reactoarelor, motiv pentru care menținerea unui debit suficient este esențială, mai ales în perioadele cu secetă severă și temperaturi extreme.

Autoritățile monitorizează permanent evoluția nivelului fluviului și spun că, dacă va fi necesar, vor continua să aplice măsuri tehnice pentru asigurarea debitului optim de apă către centrala nucleară, una dintre cele mai importante surse de producere a energiei electrice din România.