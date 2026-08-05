 Astăzi s-a născut Neil Armstrong, primul om care a pășit pe Lună. Lucruri mai puțin știute despre celebrul astronaut
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Astăzi s-a născut Neil Armstrong, primul om care a pășit pe Lună. Lucruri mai puțin știute despre celebrul astronaut

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Astăzi, 5 august, lumea își amintește de nașterea unuia dintre cei mai importanți oameni din istoria explorării spațiale: Neil Armstrong, astronautul american care, în 1969, a devenit primul om ce a pășit pe suprafața Lunii. Momentul său istoric a fost urmărit de peste 500 de milioane de oameni din întreaga lume și a rămas unul dintre cele mai impresionante evenimente ale secolului XX.

Astăzi s-a născut Neil Armstrong
Astăzi s-a născut Neil Armstrong

Atunci când a coborât din modulul lunar Eagle și a atins solul selenar, Armstrong a rostit cuvintele care aveau să intre definitiv în istorie: „Un pas mic pentru om, un salt uriaș pentru umanitate”, Aceste cuvinte au devenit simbolul progresului tehnologic și al curajului de a depăși limitele imposibilului.

Copilul pasionat de aviație care avea să ajungă pe Lună

Neil Alden Armstrong s-a născut la 5 august 1930, în orașul Wapakoneta, statul Ohio, într-o familie modestă. Mama sa avea origini scoțiano-irlandeze, iar tatăl său provenea dintr-o familie de origine germană.

Încă din copilărie a fost fascinat de avioane și de zbor. Această pasiune avea să-i influențeze întreaga viață și să-l conducă spre una dintre cele mai spectaculoase cariere din istoria aviației și a explorării spațiale.

A supraviețuit războiului din Coreea după o misiune dramatică

În anul 1953, Armstrong s-a înrolat la baza navală Pensacola și a fost trimis ca pilot în Războiul din Coreea.

În timpul uneia dintre misiunile de luptă, avionul său a fost lovit de focul inamic. Grav avariat și imposibil de controlat, Armstrong a fost obligat să se catapulteze pentru a-și salva viața.

A aterizat în mare și a rămas ore întregi în derivă, în condiții extrem de dificile. Din cauza vântului puternic, echipele de salvare nu au reușit să ajungă imediat la el. După mai bine de o zi petrecută în apă, astronautul a fost salvat de un pluton de soldați americani ajuns pe țărm.

Experiența i-a consolidat reputația de pilot extrem de calm și capabil să ia decizii rapide în cele mai dificile situații.

De la pilot de teste la astronaut NASA

neil armstrong luna jpeg

După încheierea războiului, Neil Armstrong a devenit pilot de încercare pentru aviația americană, participând la testarea unor aeronave experimentale.

În 1960 a intrat în programul de pregătire al NASA, unde s-a remarcat prin profesionalism și stăpânire de sine.

Primele sale misiuni spațiale au fost în cadrul programului Gemini, participând la zborurile Gemini 5, Gemini 8 și Gemini 11, experiențe care au pregătit terenul pentru cea mai ambițioasă misiune din istoria omenirii.

Cursa spațială dintre SUA și URSS

În anii '50 și '60, Statele Unite și Uniunea Sovietică concurau pentru supremația în explorarea spațiului.

URSS obținuse deja două victorii importante: lansarea satelitului Sputnik 1, în 1957, și trimiterea în spațiu a cosmonautului Yuri Gagarin, primul om care a orbitat în jurul Pământului.

Pentru Statele Unite, trimiterea unui om pe Lună devenise o prioritate națională, iar Programul Apollo avea să transforme această ambiție în realitate.

Misiunea Apollo 11 care a schimbat istoria

La 16 iulie 1969, racheta Saturn V, înaltă de 111 metri, a fost lansată de la Centrul Spațial Kennedy din Florida.

La bord se aflau trei astronauți:

  • Neil Armstrong – comandantul misiunii;
  • Edwin „Buzz” Aldrin – pilotul modulului lunar Eagle;
  • Michael Collins – pilotul modulului de comandă Columbia.

După patru zile de călătorie prin spațiu, modulul lunar Eagle s-a desprins și a coborât în zona cunoscută drept Marea Liniștii, în timp ce Collins a rămas pe orbita Lunii.

Primul pas pe Lună urmărit de întreaga planetă

Un trio de legendă: Neil Armstrong, Michael Collins şi Buzz Aldrin jpeg

În dimineața zilei de 20 iulie 1969, Neil Armstrong a coborât din modulul lunar.

Scara modulului era mai scurtă decât estimaseră inginerii, astfel că astronautul a fost nevoit să sară ultimii centimetri pentru a atinge suprafața Lunii.

În acel moment istoric, Armstrong a rostit celebra frază:

Este un pas mic pentru om, dar un salt gigant pentru omenire."

La aproximativ 20 de minute după el, Buzz Aldrin a devenit al doilea om care a pășit pe Lună.

În cele peste două ore petrecute la suprafața satelitului natural al Pământului, cei doi astronauți au colectat aproximativ 22 de kilograme de roci lunare, au instalat echipamente științifice și au lăsat pe Lună un drapel american, dar și o placă memorială cu un mesaj de pace semnat de președintele american Richard Nixon.

La 24 iulie 1969, după o misiune care a durat 195 de ore, 18 minute și 35 de secunde, echipajul Apollo 11 s-a întors în siguranță pe Terra.

Succesul misiunii a reprezentat unul dintre cele mai mari triumfuri tehnologice ale secolului XX și a oferit Statelor Unite avantajul decisiv în celebra cursă spațială cu Uniunea Sovietică.

Neil Armstrong devenise deja unul dintre cei mai cunoscuți oameni ai planetei.

Un erou discret, admirat în întreaga lume

A murit Neil Armstrong, primul om care a pășit pe Lună jpeg

Deși a fost considerat un adevărat simbol al explorării spațiale, Armstrong a rămas o persoană modestă și retrasă.

A evitat expunerea excesivă în mass-media și a preferat să vorbească despre munca în echipă și despre contribuția miilor de specialiști care au făcut posibilă aselenizarea.

Pentru milioane de oameni, el a rămas imaginea curajului, a disciplinei și a dorinței permanente de a depăși limitele cunoașterii.

Neil Armstrong s-a stins din viață la 25 august 2012, la vârsta de 82 de ani.

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