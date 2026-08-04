 Cinci alimente din cămară care pot deveni un pericol pentru sănătate
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Cinci alimente din cămară care pot deveni un pericol pentru sănătate

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O cămară bine aprovizionată este de mare ajutor atunci când trebuie pregătită rapid o masă, însă nu toate produsele care par rezistente în timp sunt și complet sigure pentru consum. Deși multe alimente uscate sau conservate își pierd în principal gustul, textura sau aroma după expirarea termenului recomandat, există și produse care pot deveni periculoase dacă sunt păstrate necorespunzător ori consumate după data-limită indicată pe ambalaj.

Pericolele ascunse din cămara / Foto: Istock
Pericolele ascunse din cămara / Foto: Istock

Potrivit publicației Blic, diferența dintre mențiunile de pe etichete este una importantă. Formula „a se consuma de preferință înainte de” se referă la păstrarea calităților produsului, precum gustul sau textura. În schimb, data-limită de consum indică perioada în care alimentul este considerat sigur din punct de vedere microbiologic. După această dată, riscul dezvoltării bacteriilor, mucegaiurilor și toxinelor poate crește semnificativ, favorizând apariția toxiinfecțiilor alimentare.

Făina și orezul pot ascunde bacterii periculoase

Puțini consumatori știu că făina este considerată un aliment crud. Cerealele din care este obținută sunt cultivate în câmp și pot intra în contact cu bacterii precum E. coli sau Salmonella. Procesul de măcinare și albire nu elimină complet acești microbi, motiv pentru care consumul de aluat crud este considerat riscant.

Bacteriile sunt distruse doar prin preparare termică la temperaturi ridicate. În ceea ce privește durata de păstrare, făina integrală rezistă între trei și șase luni, deoarece conține mai multe uleiuri naturale care favorizează alterarea. Făina albă poate fi păstrată între șase luni și un an.

Există și semne clare că produsul nu mai este bun pentru consum. Dacă făina își schimbă culoarea, devenind gri sau gălbuie, dacă formează cocoloașe din cauza umidității ori capătă un miros acru sau rânced, aceasta trebuie aruncată, indiferent de termenul înscris pe ambalaj.

Și orezul necesită atenție. Orezul alb crud poate fi păstrat până la doi ani în condiții corespunzătoare, în timp ce orezul brun are o durată de valabilitate de aproximativ un an, din cauza conținutului mai ridicat de uleiuri naturale.

Pericolul cel mai mare apare însă după preparare. Boabele crude pot conține spori ai bacteriei Bacillus cereus, care rezistă procesului de fierbere. Dacă orezul gătit este lăsat prea mult timp la temperatura camerei, sporii pot produce toxine ce provoacă greață, vărsături și crampe abdominale.

Formula de lapte pentru sugari și cartofii încolțiți necesită atenție sporită

Formula de lapte praf destinată sugarilor reprezintă o categorie aparte de produse, deoarece nu este recomandată utilizarea sa după expirarea termenului de valabilitate. Producătorii garantează calitatea și siguranța produsului doar până la data înscrisă pe ambalaj.

După expirare, nutrienții necesari dezvoltării copilului se degradează, iar riscul contaminării bacteriene crește. Cutiile sigilate trebuie păstrate într-un loc răcoros și uscat, iar după deschidere conținutul trebuie consumat în cel mult o lună. Totodată, ambalajul trebuie închis bine după fiecare utilizare și nu este recomandată păstrarea lui în frigider.

Și cartofii pot deveni un risc pentru sănătate dacă nu sunt depozitați corespunzător. În condiții optime, într-un spațiu întunecos și răcoros, aceștia își păstrează calitățile timp de una sau două luni.

În momentul în care cartofii încep să încolțească, se înmoaie, dezvoltă mucegai sau apar porțiuni verzi, consumul lor nu mai este recomandat. Germenii și zonele verzi conțin solanină, o toxină naturală care poate provoca dureri de cap, diaree, vărsături și, în situații grave, complicații neurologice.

Conservele deteriorate pot ascunde un pericol grav

Produsele la conservă sunt apreciate pentru perioada îndelungată în care pot fi păstrate, însă starea ambalajului este esențială pentru siguranța alimentului.

Rugina, loviturile puternice sau expunerea la temperaturi ridicate pot deteriora recipientul metalic și pot permite pătrunderea aerului și a bacteriilor. Cele mai periculoase sunt conservele care prezintă deformări accentuate sau sunt umflate la capete.

Potrivit sursei citate, umflarea conservei poate indica dezvoltarea bacteriei Clostridium botulinum, care produce toxina botulinică. Aceasta este considerată una dintre cele mai puternice otrăvuri naturale și poate provoca botulismul, o afecțiune rară, dar cu potențial fatal.

Specialiștii recomandă verificarea atentă a aspectului produselor înainte de consum și respectarea indicațiilor privind termenul de valabilitate și condițiile de depozitare. Chiar dacă unele alimente par în regulă la exterior, modificările de miros, culoare, textură sau aspectul ambalajului pot indica faptul că acestea nu mai sunt sigure pentru consum.

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