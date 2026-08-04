 Povestea Denisei. A renunțat la un job după șase ani și s-a mutat în Thassos „Mi-am luat inima în dinți și am făcut această nebunie”
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Război Ucraina-RusiaInternaționalFapt diversTehnologieNaționalSport
scroll right

Povestea Denisei. A renunțat la un job după șase ani și s-a mutat în Thassos „Mi-am luat inima în dinți și am făcut această nebunie”

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Cunoscută pe Instagram sub numele de „denisarock”, Denisa este o româncă care a decis să renunțe la locul de muncă pe care îl avea pentru a începe un nou capitol al vieții în Grecia. După ce s-a mutat în Thassos, internauții au fost împărțiți în două tabere, iar unii dintre ei au spus că viața pe insulă poate fi surprinzător de dificilă.

Denisa a decis să se mute în Thassos
Denisa a decis să se mute în Thassos

Denisa a lucrat vreme de aproape șase ani la aceeași companie, iar, după o carieră destul de îndelungată, a decis să facă o schimbare uriașă în viața ei. Românca și-a dat demisia și s-a mutat în Thassos, deși nu avea niciun plan precis în legătură cu viitorul ei pe insulă.

Cu toate acestea, Denisa s-a îndrăgostit de Thassos de peste 12 ani, iar visul ei a fost să locuiască permanent în acest loc superb.

„Am plecat în vacanță, unde altundeva decât în Grecia – Thassos, unde singurul meu plan a fost să nu am niciun plan. Doar să mă bucur de lucrurile simple și să îi ofer stilului meu de viață alert o pauză binemeritată”, a spus românca.

Românca a decis să se mute în Thassos

Femeia a recunoscut că decizia nu a fost una ușoară. Cu toate acestea, Denisa nu a putut rezista în fața visului de a locui pe insula pe care o iubește de 12 ani.

„În sfârșit mi-am luat inima în dinți și am făcut această nebunie. Sigur că mi-a fost super frică să iau decizia asta și mai ales să las în urmă un job unde am crescut enorm profesional. Dar până la urmă dorința mea a fost mult mai puternică decât toate fricile”, a spus Denisa într-o postare făcută în mediul online.

Ce spun internauții despre decizia Denisei

Decizia româncei a fost intens comentată în mediul online. În timp ce unii internauți au felicitat-o pe româncă, alții i-au spus Denisei că viața pe Thassos nu se rezumă doar la peisajele superbe din jur.

„Ce frumos! Îmi doresc și eu într-o zi”, a comentat un internaut.

Insula Thassos este foarte populară, mai ales printre turiștii români. Însă, prețurile de aici nu trebuie subestimate, iar cei care merg în vacanță în Thassos trebuie să știe ce fel de cheltuieli își asumă.

Prețurile de la restaurantele din Thassos pot să dea bugetul de vacanță peste cap, iar turiștii trebuie să verifice astfel de costuri înainte de a decide să pornească la drum.

Ghid de cumpărături

banner stela popescu png
#Exclusiv Click!
FotoCum arată vila de la 2 Mai a regretatei Stela Popescu. Cu câți bani cumpărase terenul în 1989 și cine a moștenit proprietatea? Vedete românești
banner jasmine hill png
#Exclusiv Click!
Românca Iasmina, abandonată cu copiii în România de americanul Bradford Hill! De ce a fugit milionarul de urgență în SUA Vedete românești
image
Poliția i-a confiscat Ferrari-ul de 3,7 milioane de lire sterline la o jumătate de oră după ce s-a urcat la volan adevarul.ro
image
Dunărea atinge un nou minim istoric la intrarea în România. Doar 25 de centimetri până la următorul prag de restricții la Cernavodă adevarul.ro

Parteneri

image
Se pregătește o nouă demitere de antrenor în SuperLiga. Fostul tehnician al echipei, gata să revină pe bancă. Exclusiv www.fanatik.ro
image
Se caută de urgenţă electricieni şi zidari. Ţara în care se plătesc salarii şi de 7.000 de euro observatornews.ro
image
Fostul șef de la Investigații Criminale, Dacian Vonu, a fost găsit după două zile de dispariţie www.antena3.ro
image
Avocatul fraților Tate explică de ce nu ar accepta niciodată o funcție publică în România: ”Salariul de ministru e 12.500 de lei, eu fumez trabucuri de 20.000 de lei” www.gandul.ro
image
Cum a aflat, de fapt, Alina Pușcău că are cancer. Mărturia făcută chiar din salonul de tratament: „Am vrut să fac niște genuflexiuni și a început să mă înțepe sânul” www.wowbiz.ro
image
Alina Pușcău începe astăzi tratamentul. Dezvăluirea dureroasă despre boala cu care se confruntă: „Am intrat în metastază” www.kanald.ro
image
UPDATE Zi decisivă pentru Călin Georgescu! Fostul candidat la prezidențiale află dacă va fi judecat pentru tentativă de lovitură de stat www.stirilekanald.ro
image
Milionarul român care are 9 copii cu 4 femei i-a îndeplinit cel mai mare vis fiului său cel mic! as.ro
image
România a doborât 150 de recorduri de temperatură într-o singură săptămână. Zonele în care căldura a ajuns la valori neobișnuite playtech.ro
image
La un pas de tragedie pe Ion Oblemenco: un fan a căzut în gol din peluză și a ajuns de urgență la spital www.fanatik.ro
image
Cine este Anna și cum l-a 'smintit' pe pensionarul MApN care i-a scris numele pe stâncă. Povestea 'interzisă' care se ascunde în spatele graffitiului de pe Transfăgărășan www.cancan.ro
image
Ce poveste! A înșelat-o ani de zile cu Vica Blochina, care i-a dăruit și un copil, dar ce-a putut să spună acum Victor Pițurcă despre soția lui, Maria, i-a lăsat înmărmuriți pe toți. Preferă să nu vorbească despre viața lui privată, dar acum a dezvăluit, în fața tuturor, fără rezerve, care este, de fapt, situația din familia lui. Nimeni, dar nimeni nu-și imagina că va rosti asemenea cuvinte: ”Soția mea...” www.viva.ro
image
La 2 ani de la superba nuntă, încă un cuplu celebru din România divorțează! Celebrul politician și soția lui și-au spus adio! „Da, este adevărat” www.unica.ro
image
IT-iștii, cândva răsfățații sorții, acum îngroașă rândurile șomerilor. În România, peste 2.500 de posturi tăiate, însă fenomenul... playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Povestea tragică a „celuilalt Prinț William”! Viață strălucitoare i-a fost curmată de un accident mortal okmagazine.ro
image
”Într-o lume perfectă, aș avea două soții!” Declarația surprinzătoare a unui important membru regal okmagazine.ro
image
#Comunismul in România
Tragedia ascunsă de regimul comunist: Avionul Tarom prăbușit în Munții Apuseni, în 1970 historia.ro
image
#Biografii
Cine a fost Maurice Nègre, spionul francez care a sedus-o pe Maria Tănase historia.ro
5 front jpg
La 13 ani, merge pe jos de la Chişinău la Bucureşti! Cristi a pornit la drum la 1 august şi va ajunge la destinaţie vineri, 14 august Național
dacian vonu jpg
Final fericit în cazul dispariției fostului șef SIC Hunedoara. Dacian Vonu a fost găsit de polițiști Național
image png
FotoUn bărbat a intrat în Cartea Recordurilor, după ce s-a tatuat singur în timpul unui salt cu parașuta Internațional
Design fără titlu (8) png
Turist salvat de pe munte după ce a urcat în papuci. Intervenție contracronometru a salvamontiștilor Național
ocean valuri pixabay jpg
Inovație într-o țară exotică: părul uman este folosit pentru protejarea oceanelor. Cum funcționează această tehnologie Internațional
image png
Incendiu la o fabrică de muniție din Bulgaria: un camion-cisternă a luat foc. 300 de muncitori au fost evacuați Internațional
image png
VideoUn cutremur cu magnitudinea de 7.4 a zguduit Columbia. Cel puțin 20 de persoane au decedat după ce mai multe clădiri s-au prăbușit Internațional
image png
Nicușor Dan a atacat la CCR noua lege ANI. Sesizarea vizează amendamentul referitor la obligația partenerilor demnitarilor de a-și declara averile Național
image
Cine este Matei, băiatul de 10 ani care a urcat pe scenă alături de Nick Cave la Summer Well. „Citește patru ore pe zi” actualitate.net
image
Scandal după concertul Damian & Brothers de la UNTOLD. Cristina Stroe o acuză de rasism pe Delia Antal: „Rădăcinile romilor sunt indiene, nicidecum românești” actualitate.net