Povestea Denisei. A renunțat la un job după șase ani și s-a mutat în Thassos „Mi-am luat inima în dinți și am făcut această nebunie”

Cunoscută pe Instagram sub numele de „denisarock”, Denisa este o româncă care a decis să renunțe la locul de muncă pe care îl avea pentru a începe un nou capitol al vieții în Grecia. După ce s-a mutat în Thassos, internauții au fost împărțiți în două tabere, iar unii dintre ei au spus că viața pe insulă poate fi surprinzător de dificilă.

Denisa a lucrat vreme de aproape șase ani la aceeași companie, iar, după o carieră destul de îndelungată, a decis să facă o schimbare uriașă în viața ei. Românca și-a dat demisia și s-a mutat în Thassos, deși nu avea niciun plan precis în legătură cu viitorul ei pe insulă.

Cu toate acestea, Denisa s-a îndrăgostit de Thassos de peste 12 ani, iar visul ei a fost să locuiască permanent în acest loc superb.

„Am plecat în vacanță, unde altundeva decât în Grecia – Thassos, unde singurul meu plan a fost să nu am niciun plan. Doar să mă bucur de lucrurile simple și să îi ofer stilului meu de viață alert o pauză binemeritată”, a spus românca.

Românca a decis să se mute în Thassos

Femeia a recunoscut că decizia nu a fost una ușoară. Cu toate acestea, Denisa nu a putut rezista în fața visului de a locui pe insula pe care o iubește de 12 ani.

„În sfârșit mi-am luat inima în dinți și am făcut această nebunie. Sigur că mi-a fost super frică să iau decizia asta și mai ales să las în urmă un job unde am crescut enorm profesional. Dar până la urmă dorința mea a fost mult mai puternică decât toate fricile”, a spus Denisa într-o postare făcută în mediul online.

Ce spun internauții despre decizia Denisei

Decizia româncei a fost intens comentată în mediul online. În timp ce unii internauți au felicitat-o pe româncă, alții i-au spus Denisei că viața pe Thassos nu se rezumă doar la peisajele superbe din jur.

„Ce frumos! Îmi doresc și eu într-o zi”, a comentat un internaut.

Insula Thassos este foarte populară, mai ales printre turiștii români. Însă, prețurile de aici nu trebuie subestimate, iar cei care merg în vacanță în Thassos trebuie să știe ce fel de cheltuieli își asumă.

Prețurile de la restaurantele din Thassos pot să dea bugetul de vacanță peste cap, iar turiștii trebuie să verifice astfel de costuri înainte de a decide să pornească la drum.