A aruncat la gunoi un bilet la loto de 1 milion de euro! Ce a urmat pare de necrezut

O femeie din Italia a fost la un pas să piardă un premiu de un milion de euro, după ce și-a aruncat din greșeală biletul câștigător la gunoi. Cuprinsă de panică, aceasta a cerut ajutorul angajaților de la salubritate, care au pornit într-o căutare neobișnuită.

Totul s-a întâmplat după ce femeia a mers la un magazin din cartier pentru a verifica biletul de loterie. Aparatul a afișat mesajul că acesta este „neplătibil”, iar ea a înțeles, în mod greșit, că nu câștigase nimic.

Ulterior, un membru al familiei i-a spus că numerele jucate de ea fuseseră extrase. Când s-a întors la magazin, biletul fusese deja aruncat, iar gunoiul fusese ridicat.

Căutări printre tone de deșeuri

Familia a reușit să identifice camionul care transportase deșeurile, iar acesta a fost dus la sediul unei companii specializate pentru ca angajații să poată începe căutările în siguranță. Potrivit lui Roberto Nicola Toscano, directorul companiei SANB, operațiunea a durat mai bine de o zi.

„Printre ele se afla şi biletul pe care îl căutam, care, în mod miraculos, era încă intact”, a declarat acesta.

După ce a fost anunțată că biletul a fost recuperat, femeia nu și-a mai putut stăpâni emoțiile.

„Aceasta a plâns de emoţie”, a spus Roberto Nicola Toscano.

Întâmplarea a avut loc în regiunea Puglia, din sudul Italiei, și s-a încheiat cu un deznodământ fericit, după ce biletul câștigător, în valoare de un milion de euro, a fost găsit în mod miraculos printre deșeuri.

Un alt câștigător din Italia a avut un destin tragic

Un alt caz care a atras atenția în Italia este cel al unui fost șofer de camion, câștigător al marelui premiu de 220 de milioane de euro la SuperEnalotto. Bărbatul a murit subit la scurt timp după ce și-a schimbat complet viața în urma câștigului, iar întreaga avere a fost moștenită de cea de-a doua soție.

Totuși, odată cu patrimoniul, femeia a preluat și obligația de a plăti fostei soții a bărbatului o indemnizație lunară. Potrivit legislației italiene, o persoană divorțată care primea pensie de întreținere, nu s-a recăsătorit și se află într-o situație de nevoie poate solicita o indemnizație succesorală din partea moștenitorului.

„În jurisprudență este bine stabilită natura indemnizației succesorale, care este în sarcina moștenitorului. Dacă persoana se află într-o situație de nevoie, beneficia deja de o pensie de întreținere și nu s-a recăsătorit, are dreptul să solicite această indemnizație”.