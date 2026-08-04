Prețuri uriașe la cazările din Cluj înainte de festival! Cât costă un apartament comunist nerenovat: „Dormi în pat cu Vlad Ţepeş”

Cu doar două zile înainte de startul celui mai mare festival de muzică electronică din România, prețurile la cazări în Cluj-Napoca au ajuns la niveluri record. Unii proprietari cer chiar și câteva mii de euro pentru apartamente care nu au mai fost renovate de ani de zile, iar ofertele au stârnit numeroase reacții în mediul online.

Un astfel de apartament, mobilat cu piese vechi, este scos la închiriere cu 2.000 de euro pentru patru nopți. Fotografiile publicate în anunț au atras imediat atenția internauților.

„Dormi în pat cu Vlad Ţepeş, o experienţă transilvăneană completă. Ori ai un simţ al ironiei foarte dezvoltat, ori baţi câmpii grav.”, a scris un utilizator.

Festivalul, o afacere pentru proprietari

În această perioadă, mulți clujeni aleg să își închirieze locuințele turiștilor veniți la festival. În schimb, proprietarii care închiriază legal în regim hotelier spun că cererea este mai mică decât în anii trecuți.

„În continuare mai avem, încă, apartamente disponibile la doar o zi înainte de festival. Trei apartamente, dar încă mai avem. În alţi ani eram fully booked în această perioadă”, a declarat Adel Prigoană, reprezentant al unei firme de administrare, potrivit observator.ro.

Există însă și variante premium. Un apartament cu trei dormitoare, living spațios, terasă și bucătărie complet utilată se închiriază cu 1.800 de euro pentru trei nopți, unul dintre avantajele sale fiind apropierea de zona festivalului.

Turiștii, avertizați să fie atenți la înșelătorii

Pe lângă prețurile ridicate, au apărut și tentative de fraudă. Mai mulți turiști au plătit avans pentru cazări inexistente, iar polițiștii au deschis deja cinci dosare penale pentru înșelăciune. Specialiștii recomandă prudență înainte de efectuarea plăților online.

„Să avem un contract la bază. Atunci când închiriem la distanţă, fără a şti despre ce e vorba, să nu trimitem toţi banii pentru perioada închiriată, ci să dăm un avans care să constituie 10-20%. O sumă pe care să spunem că ne permitem să o pierdem, în cazul în care nu este real”, a declarat Sorin Sucală, agent imobiliar.

Cât au ajuns să coste camerele de hotel

Cei care au preferat hotelurile au plătit sume considerabile. Un turist a achitat 2.000 de euro pentru o singură noapte într-o cameră cu vedere către scena festivalului.

„Camerele, fiind cu un tarif dinamic pe care îl avem, au plecat de la 580 de euro, noapte, cu obligativitatea de a rezerva 4 nopţi în perioada festivalului şi ajungem până la apartamentul prezidenţial, undeva la 10 mii de euro pe perioada festivalului”, a declarat Iuliana Poka, reprezentant hotel.

Începând de joi, Cluj-Napoca va fi gazda a zeci de mii de participanți din România și din străinătate, veniți pentru unul dintre cele mai mari festivaluri de muzică electronică din Europa.