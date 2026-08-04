Gunoiul strâns în 7 recipiente. Cele 10 reguli ale strategiei pentru salubrizare în București

Este oficial! „Parlamentul” Capitalei a votat noul regulament pentru colectarea gunoiului în București. Devine obligație colectarea separată nu doar a deșeurilor menajere, a celor reziduale, a sticlei sau a hârtiei. Acum se instituie reguli noi pentru colectarea deșeurilor textile, a celor periculoase și a celor biodegradabile. O dată pe lună se vor face acțiuni de curățenie în forță, cu evacuarea mașinilor și blocarea străzilor.

De ce au fost introduse noi reguli? Uniunea Europeană a cerut și România nu a reușit până acum, ca în marile orașe să se producă o separare mult mai clară a deșeurilor. Conform autorităților Capitalei, „trebuie să atingem, până în 2035, ținta de a depozita la groapa de gunoi doar 10% din deșeuri”. Restul urmează să fie recuperat și neutralizat.

Noul regulament de funcționare a serviciului de salubrizare și de management integrat al deșeurilor, au fost votate, la propunerea primarului general Ciprian Ciucu, în cea mai recentă ședință a Consiliului General.

Firmele de salubrizare vor trebui să colecteze tot ce există deșeuri în București, de la cele vegetale din gospodării la ulei și textile. Pentru a putea realiza acest lucru, s-a dat mână liberă sectoarelor în privința tarifelor și a modului în care se va face efectiv acțiunea.

Noutățile noului regulament pentru salubrizarea Capitalei

-La cele 4 fracții (nr. categorii) de colectare a deșeurilor deja existente și obligatorii în tot orașul (hârtie/carton, plastic/metal, sticlă și deșeuri reziduale) se adaugă de acum înainte 3 categorii noi (deșeuri textile, periculoase și biodegradabile), tot obligatorii;

-Deşeurile textile, cele periculoase sau biodegradabile vor putea fi colectate de firmele specializate în zone speciale sau în pubele situate în insule ecologice digitalizate, dotate cu recipiente/containere dedicate.

-O dată pe lună vor fi organizate acțiuni de salubrizare unitară, în forță, care vor include simultan măturat mecanizat și spălatul carosabilului, cu sprijinul poliției locale pentru a elibera benzile ocupate de mașini parcate;

- Utilajele de măturat și spălat nu vor mai putea circula pe arterele cu mijloace de transport în comun oricând, fiind interzisă prezența acestora la așa-zise ore de vârf, adică între 6.00-10.00 și 15.30-19.00;

-Deșeurile vegetale din gospodării, parcuri, spații verzi, vor trebui colectate separat de primării și compostate iar cei care le produc nu vor mai avea voie să le lase oriunde. Va fi interzisă abandonarea pe domeniul public sau arderea;

-30% dintre deșeuri, la alegerea primăriilor de sector, vor fi colectate pe timp de noapte, între orele 22.00 și 6.00;

- Operatorii de salubrizare vor trebui să colecteze și să transporte separat deșeurile menajere provenite din activități comerciale. Acest lucru nu se aplică acum, agenții economici aruncând deșeurile laolaltă cu cei din blocuri sau case, în aceleași recipiente;

-Tarifele de colectare a gunoiului vor fi calculate de acum înainte în funcție de cantitatea de deșeuri generată sau de modul în care acestea sunt colectate, pe sistemul ”Plătești pentru cât arunci”;

-Obiectele vechi din casă precum mobilă, saltele sau electrocasnice vor trebui duse în „Centre de Aport Voluntar” care vor fi înființate de firmele de salubrizare sau de primăriile de sector în zonele cele mai circulate;

-Dacă firmele de salubrizare nu colectează separat, nu strâng toate deșeurile de la populație sau agenții economici pe categorii sau permit agenților economici folosirea locurilor de colectare a deșeurilor de la populație, vor primi amenzi între 500 și 25.000 de lei;