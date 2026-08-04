5 lucruri pe care oamenii regretă mereu că le cumpără. Ce trebuie să știi înainte de a decora casa

Cu toții ne dorim o casă cât mai frumoasă, în care să ne putem relaxa înconjurați de un spațiu pe gustul nostru. Însă, există anumite greșeli pe care orice proprietar le face, atunci când vine vremea să mobileze și să decoreze un spațiu interior. Iar cei mai mulți oameni ajung să regrete faptul că au cumpărat aceste lucruri.

Atunci când decorăm o casă, este important să nu ne grăbim și să nu încercăm să cumpărăm numai opțiunile cele mai ieftine din magazine. O greșeală în acest moment poate fi mult mai costisitoare de reparat decât dacă am cumpăra, de la început, o canapea puțin mai scumpă.

Potrivit Real Simple, cei mai mulți oameni ajung să regrete faptul că au cumpărat aceste lucruri atunci când au amenajat un spațiu interior.

Canapele ieftine

Canapelele sunt destul de costisitoare, motiv pentru care putem fi tentați să alegem varianta cea mai ieftină. Însă, aceasta poate avea o calitate inferioară, iar peste doar câțiva ani poate fi nevoie să o înlocuim.

Având în vedere cât de intens va fi folosită, calitatea canapelei este foarte importantă.

Scaune incomode

Există riscul de a cumpăra scaune doar pentru că apreciem modul în care arată. Însă, dacă chiar dorim să ne putem relaxa și avem o experiență plăcută, este important să ne asigurăm că scaunele din casa noastră sunt comode, pe lângă faptul că arată bine.

Obiecte negre mate

Indiferent dacă este vorba despre dulapuri sau despre toaletă, astfel de obiecte erau, cândva, foarte populare. Astăzi, acestea nu mai sunt atât de răspândite, iar mulți designeri spun că obiectele negre mate ar trebui evitate.

Mese de televizor prea mici

Mai ales dacă avem un televizor cu o diagonală mai mare, este important să ne asigurăm că masa pe care o punem nu este una exagerat de mică. Dacă diferența dintre cele două este prea mare, întreaga cameră va avea un aspect neplăcut, pe care îl vom observa imediat.

Aspiratoare ieftine

În încercarea de a face economii, putem fi tentați să cumpărăm un aspirator ieftin, de la o firmă de care nici măcar nu am auzit până acum.

Cu toate acestea, astfel de aparate se pot defecta ușor sau pot să nu fie atât de eficiente pe cât am sperat. Atunci când vine vorba de un aspirator, cel mai bine este să cumpărăm de la o firmă cunoscută.