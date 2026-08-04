 Cel mai gustos pate de fasole roșie. Rețeta tradițională pe care merită să o încerci
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Cel mai gustos pate de fasole roșie. Rețeta tradițională pe care merită să o încerci

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Este o gustare simplă, gustoasă și foarte ușor de pregătit. Este vorba despre pateul de fasole roșie, care nu are nevoie decât de câteva ingrediente simple!

Este o rețetă foarte simplă / captură: YouTube
Este o rețetă foarte simplă / captură: YouTube

Partea bună atunci când vine vorba despre acest pate este faptul că nu va trebui să-l gătim la cuptor și, de fapt, nici nu va fi nevoie să deschidem măcar aragazul. Pateul de fasole roșie este rețeta perfectă pentru această perioadă fierbinte, în care nimeni nu dorește să ridice și mai mult temperatura din casă.

În plus, nu ne trebuie decât câteva ingrediente pentru acest pate recomandat de șef Paul Constantin!

De ce ingrediente este nevoie

Pentru a pregăti această gustare delicioasă, tot ce trebuie să facem este să avem la îndemână undeva în jur de 450 de grame de fasole roșie la conservă, două ouă fierte cât mai tare, 2–3 grame de sare, un gram de piper măcinat și, nu în ultimul rând, patru triunghiuri de brânză topită.

De asemenea, mai trebuie să folosim și o linguriță de boia dulce afumată, 2-3 căței de usturoi și cel mult 70 ml de ulei de măsline. Odată ce avem toate aceste ingrediente la îndemână, vom putea începe să gătim.

Cum se pregătește pateul de fasole roșie

Potrivit sefpaulconstantin.ro, acest pate este foarte ușor de pregătit. Chiar și cei dintre noi fără prea multă experiență în bucătărie ar trebui să ne descurcăm cu această rețetă.

Primul pas care trebuie urmat este să scurgem bine fasolea din conserve și să o punem într-un bol. Mai departe, în același bol se adaugă ouăle fierte, triunghiurile de brânză topită, usturoiul și boiaua afumată.

Apoi, se pune uleiul de măsline și se condimentează cu sare și piper după gust. Pasul următor este să amestecăm toate ingredientele până când obținem o pastă omogenă și cremoasă.

După ce am amestecat bine, pateul trebuie gustat, pentru a vedea dacă mai este nevoie de diferite condimente. Dacă considerăm că pateul este gata, putem să îl servim cu pâine proaspătă, biscuiți sau chiar și legume crocante.

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