Salată cu mozzarella, afine și mure

Salata cu mozzarella, afine și mure este un preparat ușor, plin de prospețime și culoare, perfect pentru zilele călduroase.

Ingrediente

200 g bile de mozzarella

1 mână de afine proaspete

1 mână de mure

1 castravete mic

1 linguriță mix de semințe

2 linguri ulei de măsline

2 mâini de salată verde sau valeriană

sare

piper

zeamă de lămâie

Mod de preparare

Speli bine afinele și murele și le lași la scurs. Tai castravetele în felii subțiri.

Așezi pe o farfurie un strat de salată verde, apoi adaugi feliile de castravete.

Pui deasupra bilele de mozzarella, distribuindu-le uniform. Adaugi afinele și murele printre bucățile de brânză, presari semințele și asezonezi cu sare și piper.

Torni uleiul de măsline și stropești cu puțină zeamă de lămâie..