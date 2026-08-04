Piersica Melba, eleganță într-un desert clasic

Un desert elegant și răcoritor, Piersica Melba combină piersicile fragede cu înghețata fină de vanilie și un sos aromat de zmeură.

Ingrediente

4 piersici coapte (sau 8 jumătăți din compot)

500 ml apă

100 g zahăr

1 linguriță extract de vanilie (sau 1/2 baton de vanilie)

Pentru sosul de zmeură

250 g zmeură proaspătă sau congelată

2-3 linguri zahăr pudră

1 linguriță zeamă de lămâie

Pentru servit

400 g înghețată de vanilie frișcă

4 cireșe confiate (tip amarena sau maraschino)

câteva migdale feliate (opțional)

Mod de preparare

Dacă folosești piersici proaspete, le opărești 30 de secunde în apă clocotită, apoi le treci prin apă rece și le cureți de coajă. Le tai în jumătăți și le scoți sâmburii.

Pui într-o crăticioară apa, zahărul și vanilia și le aduci la fiert. Adaugi jumătățile de piersici și le fierbi la foc mic 5-8 minute, cât să se înmoaie ușor, fără să se destrame. Le scoți și le lași să se răcească, apoi le dai la rece. (Dacă folosești piersici din compot, sari peste acest pas.)

Pentru sosul de zmeură, pui zmeura, zahărul pudră și zeama de lămâie întrun blender și mixezi până obții un piure fin. Îl treci printr-o sită, ca să îndepărtezi semințele, și obții un sos neted și lucios.

Asamblezi desertul în cupe sau pahare: pui la bază 1-2 jumătăți de piersică, adaugi una-două cupe de înghețată de vanilie, apoi torni generos sosul de zmeură deasupra.

Decorezi cu un vârf de frișcă, o cireașă confiată în centru și, dacă vrei, câteva migdale feliate. Servești imediat, cât înghețata este rece și fermă.