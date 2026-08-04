Păstrăv piccata cu lămâie, unt și capere

O rețetă elegantă, perfectă pentru un prânz sau o cină rafinată, gata în doar câteva minute.

Ingrediente

2 fileuri de păstrăv

½ cană cu zeamă de lămâie

2 linguri de capere

3 căței de usturoi zdrobiți

3 linguri de unt

2 linguri ulei

½ cană făină

1 cană de supă de legume

sare

piper

câteva feliuțe de lămâie fără coajă, pentru servit

pătrunjel tăiat fin, pentru servit

Mod de preparare

Tai fileurile de pește în jumătăți, le dai cu sare și piper după gust și le treci prin făină. Încingi într-o tigaie două linguri de unt cu uleiul și prăjești fileurile de pește pe ambele părți, apoi le scoți.

Pui în aceeași tigaie usturoiul, amesteci, torni supa și zeama de lămâie. Omogenizezi și adaugi restul de unt, lași câteva clocote și pui caperele în sos. Ții câteva minute și adaugi fileurile de pește, lași încă 10 minute, să se combine aromele, apoi dai de pe foc. Pui feliile de lămâie, presari pătrunjel și servești.