 Gabriela Cristea și-a așteptat musafirii cu platouri spectaculoase. Ce a pregătit în doar câteva minute: „Astăzi vă arăt trei dintre combinațiile mele preferate”
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Gabriela Cristea și-a așteptat musafirii cu platouri spectaculoase. Ce a pregătit în doar câteva minute: „Astăzi vă arăt trei dintre combinațiile mele preferate”

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Gabriela Cristea le-a dezvăluit fanilor cum se pregătește atunci când are musafiri. Vedeta a publicat un videoclip în care a arătat pas cu pas cum realizează trei aperitive rapide și aspectuoase, perfecte pentru o masă de vară.

Gabriela Cristea și-a surprins fanii cu preparatele pregătite pentru musafiri / foto: arhiva Click!
Gabriela Cristea și-a surprins fanii cu preparatele pregătite pentru musafiri / foto: arhiva Click!

Gabriela Cristea le-a arătat urmăritorilor din mediul online cum se pregătește atunci când primește musafiri pe neașteptate. Vedeta a demonstrat că o masă aspectuoasă nu presupune neapărat ore petrecute în bucătărie, ci ingrediente alese cu grijă și combinații inspirate.

Pe pagina sa de Facebook, prezentatoarea TV a publicat un videoclip în care a prezentat mai multe platouri cu aperitive, explicând că preferă preparatele rapide, mai ales în sezonul cald.

Ce preparate a ales Gabriela Cristea

Pentru întâlnirea cu invitații, vedeta a pregătit trei combinații simple, dar spectaculoase. Printre acestea s-au numărat măsline verzi și kalamata servite cu pesto, roșii uscate, busuioc, parmezan, ulei de măsline și burrata, mini frigărui cu prosciutto, brie și fructe confiate, dar și o cremă fină de brânză cu roșii coapte la cuptor.

Gabriela Cristea spune că, în opinia sa, o masă reușită nu înseamnă neapărat preparate complicate, ci ingrediente de calitate și combinații inspirate.

Dacă mă anunți că ajungi la mine peste 15 minute… să știi că nu intru în panică. Vara îmi place să pun pe masă gustări simple, care arată spectaculos și se fac incredibil de repede. Fără ore petrecute în bucătărie, dar cu mult gust.

Astăzi vă arăt trei dintre combinațiile mele preferate: - măsline verzi și kalamata cu pesto, roșii uscate, busuioc, parmezan, ulei de măsline și burrata; - mini frigărui cu prosciutto, brie și fructe confiate; - cremă fină de brânză cu roșii coapte la cuptor.

Uneori, secretul unei mese reușite nu este să gătești mult, ci să alegi ingredientele potrivite și să le lași să vorbească de la sine”, a scris vedeta pe Facebook în descrierea filmulețului.

Vedeta împărtășește frecvent idei din bucătărie

În plus, vedeta le-a arătat urmăritorilor săi pas cu pas cum a preparat fiecare platou. 

Nu este pentru prima dată când Gabriela Cristea le oferă urmăritorilor inspirație pentru mesele de acasă. De-a lungul timpului, vedeta a publicat numeroase rețete și trucuri culinare, iar preparatele realizate de ea au stârnit de fiecare dată interesul fanilor, care îi apreciază ideile rapide și ușor de pus în practică.

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